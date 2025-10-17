เชียงใหม่พร้อมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี68 สืบสานวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ รับฤดูท่องเที่ยว

เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมองค์กรภาคีเครือข่ายแถลงเตรียมพร้อมจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ชูแนวคิด“มรดกแห่งนพบุรี สืบสานวิถีแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมงามล้ำค่า ยี่เป็งล้านนาสู่สากล” ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรม
รายงานแจ้งว่าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วงค่ำวานนี้(16 ต.ค.68) นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่,นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และ นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568
ทั้งนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.68 ภายใต้แนวคิด “มรดกแห่งนพบุรี สืบสานวิถีแห่งภูมิปัญญา วัฒนธรรมงามล้ำค่า ยี่เป็งล้านนาสู่สากล” โดยกิจกรรมสำคัญในปีนี้ คือ การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 25 ขบวน ที่จัดให้มีการแสดงประกอบริ้วขบวนแห่อย่างอลังการ
ขณะเดียวกันมีการประดับตกแต่งเมืองให้สว่างไสวสวยงาม โดยเฉพาะรอบคูเมืองเชียงใหม่ และ ริมลำน้ำปิงตั้งแต่ท่าน้ำวัดศรีโขงจนถึงเชิงสะพานนครพิงค์,การแสดงประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมด้วยเทคนิคพิเศษอย่างยิ่งใหญ่,การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่,การประกวดหนูน้อยยี่เป็งเชียงใหม่,การประกวดกระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด,การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา(โคมแขวนใหญ่),การปล่อยกระทงสายล้านนา,การประกวดประดิษฐ์สะเปา ณ บริเวณท่าน้ำศรีโขง และมีการจัดซุ้มประตูป่า ตลอดจนพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ-เจดีย์ขาว,พิธีขอขมาแม่น้ำปิง และประเพณีตั้งธรรมหลวง
นอกจากนี้มีการตกแต่งถนนตั้งแต่ถนนท่าแพจนถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย เพื่อให้เข้ากับเทศกาลการท่องเที่ยวและเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งยังมีการเพิ่มจุด Landmark ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ได้มาถ่ายรูปเช็คอินและแชร์งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ต้อนรับลมหนาวที่ใกล้จะมาเยือนนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมล้านนาในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับโลก และร่วมส่งเสริมให้เชียงใหม่มุ่งสู่เมืองมรดกโลกต่อไป