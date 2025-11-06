นักท่องเที่ยวนับหมื่นทั้งไทยและต่างชาติตื่นตาชมขบวนแห่กระทงใหญ่ส่งท้ายประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

เชียงใหม่-นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นับหมื่นคน ร่วมชมขบวนแห่กระทงใหญ่คืนสุดท้ายงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 ท่ามกลางประติมากรรมโคมไฟ ซุ้มไฟแสงสีที่สวยงาม
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ค่ำคืนวันนี้(6พ.ย.68) บรรยากาศวันสุดท้ายของงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2568 เป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งไฮไลต์ของงานอยู่ที่การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ลานประตูท่าแพ นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน เปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นปล่อยขบวนแห่กระทงใหญ่ เริ่มเคลื่อนออกจากถนนท่าแพไปยังริมแม่น้ำปิงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งขบวนแรกนำโดยขบวนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ตกแต่งริ้วขบวนด้วยสีฟ้า สีประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายความอาลัย แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตามมาด้วยขบวนของสถานกงสุลต่างประเทศ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาองค์กรและภาคีเครือข่าย รวม 31 ขบวน ซึ่งทุกขบวนต่างประดับตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม ทำให้ตลอดสองฝั่งถนน ท่าแพ ถนนไปรษณีย์ ไปถึงหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เนืองแน่นไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลายหมื่นคนเฝ้าชมความงดงาม โดยแม้ว่าปีนี้จะมีการลด และงดการจัดกิจกรรมรื่นเริง แต่บรรยากาศของงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ในปีนี้ ยังคงเปี่ยมด้วยความงดงามสร้างความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ ที่ร่วมกันสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าคู่บ้านคู่เมืองไป พร้อมกับร่วมแสดงความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ
ขณะเดียวกันบรรยากาศ 2 ฝั่งของแม่น้ำปิง ทั้งบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และท่าน้ำฝั่งวัดศรีโขง คึกคักไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว ต่างพาครอบครัว บุตรหลาน มาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ขณะเดียวกันมีการปล่อยกระทงสายนับพันดวง ไหลไปตามแม่น้ำปิง ทำให้ท้องน้ำในแม่น้ำปิง สวยงามไปด้วยเปลวเทียนของกระทง ส่องแสงระยิบระยับตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมสืบสานประเพณี