มันยังไม่เสร็จ! นายกเล็กเชียงใหม่แจงดรามาพ่นสีดำดอกไม้ติดไฟประดับงานยี่เป็ง อยู่ระหว่างปรับแต่ง

เชียงใหม่- "อัศนี"นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ออกโรงแจงชี้แจงหลังโดนสังคมวิจารณ์ยับกรณีดรามาพ่นสีดำทับดอกไม้ติดไฟประดับตกแต่งงานประเพณียี่เป็ง เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาถวายความอาลัย ระบุที่จริงยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ยืนยันใส่ใจปรับรูปแบบการจัดงานอย่างเหมาะสม คงกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นหลัก
จากกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2568 ในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว ด้วยใช้สีพ่นทับดอกไม้ประดับไฟที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่เคยเป็นสีสันสดใสให้เป็นสีดำ พร้อมทั้งนำตัวการ์ตูนประดับไฟที่เคยตกแต่งไว้ออกไป เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างไรก็ตามปรากฏว่าการดำเนินการดังกล่าวของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่แก้ไขปัญหาด้วยการพ่นสีทำให้ดอกไม้ประดับไฟสีสันสดใสกลายเป็นสีดำนั้น ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทั้งในประเด็นความเหมาะสม และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
วันนี้(28ต.ค.68) นายอัศนี บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ภาพการพ่นสีสเปรย์ทับดอกไม้ติดไฟประดับตกแต่งเมืองให้เป็นสีดำ ที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียจนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น เป็นการดำเนินการเพื่อปรับลดโทนสีลงด้วยการทำให้เป็นสีดำสลับขาว ให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่เกิดกระแสสิพากษ์วิจารณ์เสียก่อน โดยจากนี้ยังจะต้องมีการประดับดอกไม้จริงสีขาวเข้าไปเพิ่มเติม พร้อมกับข้อความถวายความอาลัยด้วย จึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งยืนยันว่าจะทำออกมาให้เหมาะสมและงดงามแน่นอน
สำหรับการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2568 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ย.68 นั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมแล้ว ตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น โดยเบื้องต้นได้ปรับเปลี่ยนให้การจัดงานมีขึ้นภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์” พร้อมทำการปรับลดกิจกรรมในส่วนของงานรื่นเริงทั้งหมดและให้คงเหลือไว้ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นหลัก เช่น การประกวดกระทงใหญ่,การประกวดประดิษฐ์โคมยี่เป็งล้านนา,การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา,การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า,พิธีขอขมาแม่น้ำปิง,การปล่อยกระทงสาย,พิธีตั้งธรรมหลวง,การประกวดกระทงฝีมือใบตอง–ดอกไม้สด และพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงซุ้มไฟประดับตกแต่งบนถนนท่าแพและการประดับไฟตกแต่งตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองว่า ขณะนี้ได้ทำการปรับรูปแบบเพิ่มเติมและปรับโทนสีของไฟประดับทั้งหมดเพื่อถวายความอาลัยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.