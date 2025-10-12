โชคร้าย!กระบะพุ่งข้ามเลนชนมอเตอร์ไซค์สายตรวจ ตำรวจตาย

หนองคาย-ตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์ สภ.เมืองหนองคาย ขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจ โชคร้าย เจอรถกระบะขับเสียหลักข้ามเลน พุ่งชน รถกระเด็นตกถนน ตำรวจเสียชีวิต
เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. วันนี้ (12 ต.ค.) ขณะที่ ส.ต.ท.จักรพงษ์ พุทธเสน ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานจักรยานยนต์ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจ ออกตรวจพื้นที่ตามปกติไปตามถนนริมโขง
ระหว่างถึงช่วงโรงแรมโขงดามัน ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย ได้มีรถกระบะมิตซูบิชิ สีดำ ทะเบียน กล 2622 ราชบุรี ขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหนองคาย แล้วข้ามเลนมาชนรถจักรยานยนต์ที่ ส.ต.ท.จักรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ แรงปะทะทำให้ทั้งรถและเจ้าหน้าที่ตำรวจกระเด็นตกข้างทาง
หลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้หญิงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน วีอาร์กู้ภัย เข้าช่วยเหลือ เมื่อหน่วยกู้ภัยไปถึงพบว่า ส.ต.ท.จักรพงษ์ ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส เจ้าหน้าที่ได้ทำซีพีอาร์แล้วนำตังส่งโรงพยาบาลหนองคายแต่เสียชีวิตระหว่างนำส่ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดต่อไป.