กระบะตู้ทึบเสียหลักข้ามเลน ชนกระบะหลังคาสูง-จยย. สาวดับคาที่ บาดเจ็บอีก 7

เกิดเหตุรถกระบะตู้ทึบเสียหลักข้ามเลนไปชนรถกระหลังสูง และ จยย. บริเวณปากซอยรามคำแหง 83 มีผู้เสียชีวิตทันทีเป็นหญิง 1 ราย ได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย
วันนี้ (30 ก.ย.) ร.ต.อ.สันต์ปกรณ์ หนูกัน รอง สว.(สอบสวน) สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย บริเวณปากซอยรามคำแหง 83 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบพร้อมอาสาฯ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) และอาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลน ฝั่งขาออก ในช่องทางขวาสุด ซึ่งเปิดให้เป็นช่องทางด่วนขาเข้าในชั่วโมงเร่งด่วน พบรถกระบะตู้ทึบ อีซูซุ ดีแม็กศ์ สีขาว ทะเบียน ฒม 1602 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงซ้าย ขวางถนน สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ใกล้กันพบรถกระบะหลังคาสูง มิตซูบิชิ สตราด้า สีแดง ทะเบียน บย 9021 กรุงเทพมหานคร พลิกตะแคงซ้าย สภาพด้านหน้าพังยับเช่นกัน ห่างไปเล็กน้อยพบ รถ จยย. ฮอนด้า เวฟ สีแดง ทะเบียน 4 ขฎ 4303 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำ สภาพพังยับ คนขับขี่เสียชีวิตคาซากรถ ทราบชื่อ คือ น.ส.วาสนา โพธิสุวรรณ์ อายุ 44 ปี และรถ จยย. ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีแดง ทะเบียน 7 ขง 4508 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำ มี น.ส.อทิตยา เกสรินทร์ อายุ 26 ปี เป็นคนขับ ได้รับบาดเจ็บ ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก รวมทั้งหมด 7 ราย อาสาฯ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลเพชรเวช
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายโชคชัย ประโมศรี อายุ 44 ปี ขับรถกระบะตู้ทึบมาจากทางแยกลำสาลีในช่องทางพิเศษขวาสุดของถนนรามคำแหงฝั่งขาออก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ รถเกิดเสียหลักเซเข้าไปในเลนที่ 2 ซึ่งเป็นรถที่มุ่งหน้าแยกลำสาลีชนเข้ากับรถ จยย. ฮอนด้า เวฟ ของ น.ส.วาสนา และชนประสานงากับรถกระบะมิตซูบิชิ สตราด้าของนายพันธ์ พรมจันทร์ อายุ 64 ปี แล้วยังหมุนไปชนรถจยย. ขอ งน.ส.อทิตยา เกสรินทร์ จนได้รับบาดเจ็บไปอีกราย
ด้านร.ต.อ.สันต์ปกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถกระบะทั้ง 2 คนได้รับบาดเจ็บ ยังไม่ได้สอบสวนใคร ทราบว่าผู้เสียชีวิต กำลังขี่รถ จยย. กำลังจะไปเปิดร้านขายของย่านแยกมีสทีน จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ ค่อนข้างชัดเจนว่าใครเป็นคนผิด ซึ่งต้องรอให้ผู้ขับขี่รถกระบะตู้ทึบออกจากโรงพยาบาลเสียก่อน จะได้เรียกมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายต่อไป