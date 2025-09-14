สลด! หนุ่ม 28 ขี่ จยย.เฉี่ยวชนรถบรรทุก ดับกลางถนนเอเชีย

พระนครศรีอยุธยา - อุบัติเหตุสยองกลางถนนเอเชีย หนุ่ม 28 ปี จยย.เฉี่ยวบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ดับสลดกลางถนน ตำรวจเก็บหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย
เวลา 16.30 น. วันนี้( 14 ก.ย.) ร.ต.ท.หญิงปรีดา ขาวผ่อง รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพฯ ใต้สะพานกลับรถ กม.9 ต.บ้านหว้า
ในที่เกิดเหตุพบศพ นายนวรินทร์ สุวรรณโค อายุ 28 ปี ชาวอุบลราชธานี ศีรษะถูกล้อรถบรรทุกทับ มันสมองกระจายเกลื่อนถนน หมวกกันน็อกแตกละเอียด ข้างกันพบ จยย.ยามาฮ่า เอ็นแม็กซ์ สีเขียวดำ ทะเบียน กทม. พลิกคว่ำอยู่
ห่างออกไปพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมลูกพ่วง ทะเบียนสมุทรปราการ คนขับชื่อนายสมพงษ์ อายุ 48 ปี ยืนรอมอบตัวในอาการตกใจ ให้การว่าขับรถเลนซ้ายตามปกติ ไม่ได้เร็ว แต่ได้ยินเสียงดัง ก่อนจอดตรวจพบว่ารถเฉี่ยวชน จยย.จนมีผู้เสียชีวิต พร้อมฝากความเสียใจต่อครอบครัวผู้ตาย
เบื้องต้นตำรวจตรวจเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ และเชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบสวน พร้อมหาพยานเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามกฎหมาย