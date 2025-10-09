ชาวบ้านวอนขอห้องสุขาเพิ่ม ขณะ ปภ.น้ำรถผลิตน้ำดื่มแจกชาวบ้าน

อุบลราชธานี-ชาวบ้านหนีภัยน้ำท่วมวอนขอห้องสุขาเพิ่ม เพราะมีไม่พอใช้ ส่วนเจ้าหน้าที่ ปภ.และเทศบาลนำรถผลิตน้ำดื่ม และน้ำใช้แจกจ่ายให้ชาวบ้านในศูนย์พักพิงชั่วคราว
เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดมาแจกจ่ายให้ชาวชุมชนที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีน้ำดื่มไว้กินช่วงที่อพยพหนีภัยน้ำท่วมมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ก็นำรถบรรทุกน้ำใส่น้ำมาแจกจ่ายให้ชาวชุมชนได้ใช้อาบและล้างภาชนะประกอบอาหารวันละ 2 รอบคือเช้าและเย็น เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานระหว่างมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว
ด้าน น.ส.สุธิชา ทัศกุล ชาวชุมชนท่ากอไผ่ที่อพยพหนีน้ำมาท่วมมาอยู่ในศูนย์พักพิงบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยบอกว่า อพยพมามาได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ความเป็นอยู่ลำบาก ต้องการห้องสุขาเคลื่อนที่ เพราะที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ต้องไปอาศัยเข้าในห้องน้ำของชาวบ้านที่น้ำยังท่วมไม่ถึง ทำให้ไม่สะดวก พร้อมต้องการข้าวสารอาหารแห้ง เพราะตั้งแต่อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงเพิ่งได้รับแจกเพียงครั้งเดียว
ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองวันนี้ ระดับน้ำยังคงทรงตัว มีน้ำสูง 8.47 เมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่ง 1.47 เมตร