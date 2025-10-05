ชาวบ้านริมน้ำมูลอ่วม! ท่วมแล้ว 12 ชุมชน จ.อุบลฯ เร่งขนทรัพย์สินหนีน้ำ เต็นท์อาศัยไม่พอ

อุบลราชธานี - ชาวอุบลฯ ริมแม่น้ำมูลอ่วม! ท่วมแล้ว 12 ชุมชนริมแม่น้ำ ล่าสุดชาวชุมชนท่ากอไผ่ต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำท่วม พักอาศัยใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย และศูนย์พักพิงชั่วคราว เผยเต็นท์พักอาศัยไม่เพียงพอ ต้องนำสิ่งของทิ้งไว้กลางแจ้ง วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำมูล ในเขต อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ประสบภัยน้ำท่วมหลายชุมชน หลังแม่น้ำมูลเพิ่มระดับสูงขึ้น จนเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านพักอาศัยใกล้แม่น้ำมูล ล่าสุดชาวชุมชนท่ากอไผ่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ต่างเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีแม่น้ำมูลขึ้นสูงไหลท่วม มาพักอาศัยอยู่ลานใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย
ขณะที่ประชาชนบางส่วนย้ายไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงวัดหาดสวนสุข ซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งชาวชุมชนที่อพยพหนีน้ำที่ล้นตลิ่งขึ้นมาใหม่ ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันเรื่องการขอเต็นท์ใช้พักอาศัยลำบาก เนื่องจากจำนวนผู้อพยพมีมากกว่าเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้ข้าวของที่ขนย้ายมาด้วยถูกฝนตกใส่เสียหาย
นางพัชรากร โพธิ์สุวรรณ ชาวชุมชนท่ากอไผ่ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม กล่าวว่า ชาวชุมชนอพยพขึ้นมาเรื่อยๆ โดยส่วนหนึ่งอพยพขึ้นมาแล้ว แต่อีกส่วนก็ยังติดอยู่ในน้ำ เพราะรอเต็นท์จากเทศบาล จึงต้องวางข้าวของไว้กลางแจ้ง บางเต็นท์ต้องอยู่กันถึง 4 ครอบครัว ตอนนี้ชาวบ้านอยากได้เต็นท์และน้ำดื่ม รวมทั้งห้องสุขา เพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นและขาดแคลน
สำหรับเทศบาลเมืองวารินชำราบขณะนี้มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้ว 12 ชุมชน จำนวน 588 ครอบครัว คิดเป็นผู้เดือดร้อนกว่า 2,530 คน และต้องพากันอพยพหนีน้ำแม่น้ำมูลที่ขึ้นสูงแล้วจำนวน 255 ครอบครัว จำนวน 939 คนได้รับความเดือดร้อน
ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยวันนี้ยังเพิ่มระดับสูงขึ้น ทำให้ระดับแม่น้ำมูลล่าสุดสูงถึง 8.40 เมตร โดยมีน้ำล้นตลิ่งสูง 1.40 เมตร