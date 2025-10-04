ทหารขนย้ายคนชรา 99 ปีและคนป่วยติดเตียงหนีน้ำไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

อุบลราชธานี-อำเภอวารินชำราบ ถูกน้ำท่วม 2 เทศบาล 19 ชุมชน ได้รับความเดือดร้อน 623 ครอบครัว ต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 278 ครอบครัว กว่า 700 คน
ทหารจากมณฑลทหารบทที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นำตัวคุณยายถิ่น ปานทองหล่อ อายุ 99 ปี ออกจากบ้านที่กำลังถูกน้ำท่วมบ้านช่างหม้อ เพื่อไปพักอยู่ในศูนย์พักพิง ขณะเดียวกันยังช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านพักที่ถูกน้ำท่วมไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวริมถนนข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้ ถูกแม่น้ำมูลที่ล้นตลิ่งไหลท่วมจนไม่สามารถออกมาได้ด้วยตนเอง
สำหรับอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขณะนี้ มีน้ำท่วม 2 เทศบาล 19 ชุมชน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 623 ครอบครัว จำนวน 1,765 คน ต้องอพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว 278 ครอบครัว จำนวน 724 คน โดยกระจายอยู่ตามศูนย์อพยพจำนวน 11 แห่ง
ส่วนแม่น้ำมูลยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลจากน้ำเหนือของพายุบัวลอยที่ไหลมาตามแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่มารวมกันที่จังหวัด ทำให้วันนี้มีน้ำสูง 8.35 เมตร โดยมีน้ำล้นตลิ่งสูง 1.35เมตร โดยเป็นการปรับสูฃขึ้นแบบชะลอตัว