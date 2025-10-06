(คลิป)ปภ.อุบลฯ ใช้รถยกสูงเข้าช่วยชาวชุมชนถูกน้ำท่วมตกค้างออกมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ยังเร่งช่วยอพยพชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมและยังตกค้างอยู่กลางน้ำมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว วอนขอน้ำดื่มและห้องน้ำ เพราะมีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพที่มีจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี นำรถยกสูงเข้าขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหาดสวนสุข และชุมชนท่ากอไผ่จำนวน 10 ครอบครัว 36 คน ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งออกมาไม่ได้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมสูง ย้ายเข้าไปพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบ ซึ่งปัจจุบันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบมีชาวบ้านที่อพยพหนีแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมแล้วกว่า 45 ครอบครัว
สำหรับน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปัจจุบันมีชาวชุมชนต้องอพยพหนีน้ำเข้าไปพักอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านญาติที่น้ำยังท่วมไม่ถึง 18 แห่ง แบ่งเป็นอาศัยอยู่บ้านญาติ 10 แห่ง และอยู่ในศูนย์อพยพ 8 แห่ง และมีชุมชนถูกแม่น้ำมูลไหลท่วมแล้ว 12 ชุมชน 933 ครอบครัว 3,006 คน และต้องอพยพ 314 ครอบครัว จำนวน 1,121 คน
นางสุพินยา เกตุสุวรรณ ชาวบ้านหาดสวนสุข กล่าวว่า ย้ายหนีน้ำท่วมมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวข้างสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบได้ 2 วันแล้ว ขณะสิ่งของที่ต้องการคือน้ำดื่มและห้องน้ำ เพราะเท่าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีคนอพยพมาอยู่กันจำนวนมาก เดิมเคยใช้ห้องน้ำที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่อยู่ใกล้กัน แต่ผู้อพยพไปใช้แล้วไม่ช่วยกันดูแลความสะอาด ทำให้ทางสำนักงานไม่อยากให้ผู้อพยพไปใช้ จึงเหลือเพียงรถสุขาเคลื่อนที่เพียงคันเดียว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องการรถสุขาเพิ่มเติม