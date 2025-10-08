อพท.เยี่ยมชมถนนคนเดินเชียงคาน มุ่งขับเคลื่อนพัฒนาสู่ระดับสากล

เลย-คณะผู้บริหาร คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขง (ถนนคนเดินเชียงคาน) มุ่งสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษจ.เลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ประกอบด้วย นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการอพท., นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการ อพท.เลย ลงพื้นที่เยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมบ้านไม้เก่าริมโขง (ถนนคนเดินเชียงคาน) : เดินเล่าเรื่องเมืองเชียงคาน และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมเชียงคาน : ผาสาดลอยเคราะห์
โดยมีนายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมให้การต้อนรับ พาคณะผู้บริหาร อพท.เยี่ยมชมถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จ.เลย
นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย กล่าวว่าคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และผู้บริหาร ได้เดินสำรวจพร้อมเก็บข้อมูล ไปยังถนนคนเดินเชียงคานร้อยปี พร้อมกับรับฟังข้อมูลจากผู้สื่อความหมายชุมชน ซึ่งตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ อพท. ได้ร่วมพัฒนาจนได้รับมาตรฐานระดับโลก Green Destinations Award 2024 ในระดับเหรียญเงิน
ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ส่งผลให้ อพท.ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม “ระดับดีเด่น” จากผลงาน “การขับเคลื่อนเมืองเชียงคานสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตต่อไป