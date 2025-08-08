ททท. ร่วมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคม เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน พร้อมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน

วันที่ 7 สิงหาคม 2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดยผู้ว่าการฯ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารชายแดนและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น โดยมอบเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นให้แก่กองกำลังบูรพา เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละในการดูแลความสงบเรียบร้อยชายแดนไทย–กัมพูชา
ควบคู่กันนี้ ททท. ยังร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 19 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจำนวน 60 ทุน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ททท. ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผ่านการสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ททท. ยึดมั่นในแนวทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมองว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงเรื่องของการเดินทาง แต่คือพลังในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติ