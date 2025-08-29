ทีเส็บ เปิดตัว “UCCN Co-Creative City Model” ขับเคลื่อน Colour Economy ยกระดับเมืองสร้างสรรค์

ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (ที่ 3 จากซ้าย) เปิดตัว “UCCN Co-Creative City Model” โมเดลไมซ์ใหม่ที่ต่อยอดจาก Creative City Model สู่ Colour Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์แนวใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย Creativity, Culture, Environmental และ Economic activities โดยทีเส็บจับมือกับพันธมิตร ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และBritish Council ร่วมประกาศความร่วมมือยกระดับเมืองนำร่องของไทยสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ พร้อมชูไมซ์เป็นกลไกเชื่อม Demand และ Supply ของพื้นที่ เสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจและสร้างพลังให้ Brand Thailand ก้าวสู่เวทีโลก ณ SAMA Garden ไบเทคบุรี กรุงเทพฯ