วิ่งเรียบ!ทช.ซ่อมถนนสาย อย.4021”อยุธยา” นวัตกรรมรักษ์โลก ใช้ขยะพลาสติกผสมชั้นผิวทาง

กรมทางหลวงชนบท บำรุงถนนสาย อย.4021 จ.พระนครศรีอยุธยา แล้วเสร็จ ด้วยนวัตกรรมรักษ์โลก นำขยะพลาสติกส่วนผสมชั้นผิวทาง เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายทาง ควบคู่กับการหนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว เชื่อม อยุธยา-สระบุรี
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการซ่อมบำรุง ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.4021 แยก ทล.3470 - บ้านศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายทาง พร้อมพัฒนาระบบการคมนาคมในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวสามารถใช้เดินทางเชื่อมระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรีได้ จึงส่งผลให้โครงสร้างชั้นทางได้รับความเสียหายจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปริมาณ ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นหลักในการสัญจร ทช. จึงซ่อมบำรุงโดยวิธี Pavement In - Place Recycling พร้อมนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมหนึ่งของผิวชั้นทางในปริมาณร้อยละ 10 ที่ความหนาเฉลี่ยชั้นละ 4 เซนติเมตร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับงานบำรุงถนนสายดังกล่าว ได้ดำเนินการตั้งแต่ กม.ที่ 2+050 ถึง กม.ที่ 3+050 รวมระยะทางดำเนินการ 1 กิโลเมตร พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9.490 ล้านบาท นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายทางให้กับประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยบนสายทางดังกล่าว หรือเดินทางเชื่อมไปยังจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังที่สำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด อีกด้วย พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และสนับสนุนสายทางเพื่อการท่องเที่ยวสองจังหวัดอย่างยั่งยืน