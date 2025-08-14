ทช.ปรับปรุงขยายถนน”นม.1017 “อ.ประทาย เสร็จแล้วปชช. ใช้เป็นเส้นทางลัดโคราช – ขอนแก่นสะดวกกว่าเดิม

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงและขยายความกว้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1017 อ.ประทาย นครราชสีมา ระยะทาง 3.350 กม.งบกว่า 44 ล้านบาทเสร็จและเปิดให้สัญจรได้แล้ว ใช้เป็นเส้นทางลัดโคราช – ขอนแก่นสะดวกยิ่งขึ้น
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1017 แยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวม 44.980 ล้านบาทเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว
ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1017 สายแยก ทล.2 - บ้านเตยกระโตน เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานและปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นประชาชนในพื้นที่ใช้สัญจรสำหรับเป็นทางลัดทางเลี่ยงเป็นประจำ จึงมีความจำเป็นต้องขยายความกว้างและปรับปรุงโครงสร้างทางให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น โดย ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทางดำเนินการ 3.350 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่บริเวณ กม.ที่ 13+300 ถึง กม.ที่ 15+150 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร รวมระยะทางดำเนินการ 1.850 กิโลเมตร
และ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่บริเวณ กม.ที่ 18+375 ถึง กม.ที่ 19+875 ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร รวมระยะทางดำเนินการ 1.500 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สิ่งอำนวยความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมกำหนดไว้
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว นอกจากจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้เป็นทางลัด - ทางเลี่ยงจากอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ไปยังอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้อีกทางหนึ่งด้วย