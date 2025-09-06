โคกเศรษฐี” โบราณสถานทวารวดี เพชรบุรี สู่ต้นแบบชุมชนท่องเที่ยว

เพชรบุรี - ททก.เพชรบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน ณ โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี อ.ชะอำ ปั้น “บ้านนายาง” เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
วันนี้ ( 6 ก.ย.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติการนักสื่อความหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน ณ โบราณสถานทวารวดีโคกเศรษฐี ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
นางวันเพ็ญกล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชนคือกลไกสำคัญในการสร้างรายได้และอาชีพให้ประชาชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับชุมชนบ้านนายางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สะท้อนพลังบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่จะทำให้การท่องเที่ยวเพชรบุรีเติบโตอย่างมั่นคง
ด้านนางสาวปณิดาภา สวนแก้ว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า บ้านนายางมีศักยภาพโดดเด่นทั้งประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีที่ยาวนานกว่า 1,500 ปี ขนบธรรมเนียมประเพณี และความอุดมสมบูรณ์ของวนอุทยานเขานางพันธุรัต โดยโครงการนี้ได้จัดอบรมทฤษฎีแก่นักสื่อความหมายในชุมชนกว่า 44 คน และนำมาทดสอบเส้นทาง-ฝึกภาคปฏิบัติจริง เพื่อเสริมทักษะด้านบริการ ออกแบบกิจกรรม และการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างความพร้อมให้คนในชุมชนเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” แต่ยังช่วยยกระดับบ้านนายางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความประทับใจและความยั่งยืนในอนาคต