น้ำป่าภูกระแต-ภถูกระดึงทะลักท่วมหมู่บ้านที่วังสะพุง200หลังคา

เลย-น้ำป่าจากภูกระแต-ภูกระดึงไหลทะลักท่วมบ้านนาดอกไม้ อ.วังสะพุง 200 หลังคา ชาวบ้านเดือดร้อนขนของหนีไม่ทัน ไม่คาดคิดจะท่วมสูงถึง 1.50 เมตร ด้านผู้ว่าฯพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องรุดลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการด่วน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำป่าไหลหลากจาก จากภูกระแตใกล้ สถานีฟาร์มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วังสะพุง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งรับน้ำ เพราะในช่วงเช้ามีความกดอากาศต่ำหรือกลุ่มฝนตกอย่างหนัก3 อำเภอ ได้แก่ วังสะพุง หนองหิน ภูหลวง ภูกระดึง มวลน้ำดังกล่าว ได้ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านนาดอกไม้ในช่วงเวลาประมาณ 10:30 น ทำให้บ้านเรือนราษฎรในหมู่บ้านนาดอกไม้ประมาณ 200 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม ความสูงระดับน้ำตั้งแต่ 50 เซนติเมตร จนถึง 150 เซนติเมตร
มีรายงานว่า ณ ขณะนี้ ระดับน้ำ ยังคงตัว เนื่องจากปริมาณน้ำของที่ไหลมานั้นยังมีจำนวนมาก ต้องรอให้ฝนหยุดตก คาดว่าน้ำที่ท่วมสูงจะลดระดับลงเรื่อยๆ
ด้านนายชัยพจน์ จรูญพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ พร้อมนำอาหารและน้ำแจกจ่ายให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยวางแผนการพร่องน้ำให้ไหลออกจากหมู่บ้านเร็วที่สุด
นางแดง ทองสา ชาวบ้านรายหนึ่ง บอกว่า น้ำป่าจะไหลหลากมาแบบนี้ทุกปีแต่อยู่ในช่วงความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้าน แต่ในปีนี้ ปริมาณน้ำป่าไหลทะลักลงมาเยอะมาก ท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตร เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 14 ปี ครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ 2545 น้ำสูงระดับนี้เช่นกัน ตามหมู่บ้าน ไม่ได้มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้เลย จึงทำให้ไม่สามารถควบคุมน้ำก้อนนี้ได้