"ปลาเข็ม อิสสระ" เผยข่าวดีกำลังจะมีตัวน้อย มีความสุขจนน้ำตาไหล!!

แสดงความยินดีกับเพื่อนๆ รุ่นเดียวกันมาเยอะ คราวนี้ถึงคิวข่าวดีของดีไซเนอร์สาว ทายาทตระกูลอิสสระ "ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ" หลังจากที่แต่งงานไปกับแฟนหนุ่ม "ปุณณ์ จันทรัศมี" ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว มาฤดูฝนนี้เจ้าตัวประกาศข่าวให้เพื่อนฝูงและคนในครอบครัวดีใจกับการเตรียมตัวต้อนรับเจ้าตัวน้อยของตัวเองบ้าง
หลังจากที่ซุ่มอุบข่าวดีมาสักระยะก็ได้เวลาเผยพุงน้อยๆ ที่มีเจ้าตัวน้อยอยู่ข้างใน! โดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้อายุครรภ์ได้ 17 สัปดาห์แล้ว พร้อมกับโพสข้อความซึ้งๆ ถึงตัวน้อยที่เธอกำลังจะเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ว่า การที่มีลูกน้อยอยู่ในครรภ์ของเธอถือเป็นความสุขอย่างแท้จริง จนบางครั้งน้ำตาก็หลั่งรินออกมาด้วยความสุข การที่มีอีกหนึ่งชีวิตของในท้องของเธอนั้นแทบจะเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเธอ สัญญาว่าจะดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างดี และตอนนี้มีความอยากอาหารมากขึ้น ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยชอบอาหารขนาดนี้!
ซึ่งทั้งเจ้าตัวและสามีก็ตื่นเต้น รอลุ้นวันที่จะได้เจอหน้าลูกในอีกไม่กี่เดือน...ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่และคุณพ่อคนใหม่ด้วยค่ะ
#Celebonline #Gossip #ปลาเข็มอิสสระ #บ้านอิสสระ #ไฮโซท้อง