ชาวพรานกระต่ายจี้ ตร.จัดการด่วน!โจ๋ขี่ จยย.เสียงดัง-ถีบถังขยะ-ไล่ตีสุนัขจรหัวแบะ

กำแพงเพชร – ชาวบ้านเรียกร้องตำรวจพรานกระต่าย จัดการด่วน..โจ๋ตระเวนขี่ จยย.เบิ้ลเสียงดังสนั่น-ไล่ตีสุนัขหัวแบะ-ถีบถังขยะกลิ้งกระจายเกลื่อนถนน จนเดือดร้อนหลายหมู่บ้านหลายตำบล
ชาวพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร หลายหมู่บ้านต่างเดือดร้อน กับพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ ที่พากันขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเสียงดังสนั่น ตระเวนก่อกวนความไม่สงบในชุมชนยามค่ำคืน และใช้ไม้ไล่ตีสุนัขตามหมู่บ้านต่างๆจนได้รับบาดเจ็บ ทั้งในพื้นที่ ม.8 บ้านป่าแดงกลาง ต.ถ้ำกระต่ายทอง และ ม.11 บ้านหนองหินเตาปูน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
หลายคนนำคลิปภาพจากวงจรปิดออกมาร้องเรียนผ่านเพจ “กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่” ซึ่งพบว่าบางช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นพากันไล่ตีสุนัขจนวิ่งเข้าบ้านคน ก็ยังใช้ไม้ทุบตีรั้วสังกะสีของชาวบ้านในพื้นที่จนเจ้าของบ้านต้องออกมาดู อย่างภาพจากกล้องวงจรปิดห้วงตี 1-4 ของวันที่ 22 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
ชาวบ้านร้านช่องต่างเดือดร้อนหนักไปตามๆกัน ไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวทำไปเพราะอะไร จึงขอร้องเรียนผ่านเพจฯ เพื่อให้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ช่วยจับกุมมาดำเนินคดีเพราะเกรงว่าหากเกิดเหตุหนักกว่านี้จะมีความสูญเสีย
พร้อมข้อความว่า..แม่ถามจั๊กคำได้บ่ลูก....ทำไปเพื่ออะไร ตีหัวหมา ถีบถังขยะ ? #มีคลิป เหตุการณ์เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 22 ส.ค.68 กล้องวงจรปิดจับภาพวัยรุ่น ขี่รถจักรยานยนต์กลางดึก มีพฤติกรรมก่อกวนชุมชน เบิลท่อรถเสียงดัง ตีหัวสุนัข ถีบถังขยะคว่ำกระจัดกระจาย โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านป่าแดงกลาง หมู่ที่ 8 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เพจฯ จึงขออนุญาตนำเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ #ตีหัวหมา #ถีบถังขยะ #วัยรุ่นกวนเมือง #ถ้ำกระต่ายทอง #กำแพงเพชร
นอกจากนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมว่า แก๊งนอนไม่หลับ ไล่ตีหัวหมา ถีบถังขยะ #คลิปใต้โพสต์ สมาชิกเพจส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า วัยรุ่นแก๊งดังกล่าวไปในหลายหมู่บ้าน ในตำบลถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ในคืนเดียวกันโผล่ที่บ้านหนองหินเตาปูน พฤติกรรมไล่ขับตีหมาที่นอนอยู่ตามถนนในคลิปจะเห็นว่า หมาวิ่งหนีตายมุดเข้ามาใต้รั้วบ้าน วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวไม่หยุดใช้ไม้ตีมาที่รั้วบ้าน จนทำให้ชาวบ้านสะดุ้ง แตกตื่นตกใจ #admin ขอถามสักคำว่า ทำไปเพื่ออะไรวะ #แก๊งนอนไม่หลับ #ไล่ตีหัวหมา #วัยรุ่นกวนเมือง #ถ้ำกระถ่ายทอง #กำแพงเพชร