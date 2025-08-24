มอบตัวแล้ว! นักโทษหนุ่มเรือนจำนนท์ หนีงานกองนอกซิ่ง จยย.ซุกอ่างทอง สุดท้ายยอมกลับเข้าคุก

พระนครศรีอยุธยา - ผู้ต้องขังเรือนจำนนทบุรี วัย29 ปี หลบหนีระหว่างออกทำงานกองนอก ขี่ จยย.มุ่งหน้าอยุธยา ก่อนโผล่หาญาติในอ่างทอง สุดท้ายประสานขอมอบตัว เจ้าหน้าที่คุมตัวส่งกลับเรือนจำ ดำเนินการตามกฎหมาย
เมื่อเวลา14.00 น. วันนี้(23 ส.ค.) เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ นำโดยรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับการประสานว่า นายอนุชิต
สุขสุด อายุ29 ปี ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ที่หลบหนีระหว่างปฏิบัติงานกองนอก ได้เดินทางไปหาญาติในพื้นที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ทั้งนี้ นายอนุชิต ขี่รถจักรยานยนต์คันที่ใช้ในการหลบหนีมาพบญาติ ก่อนยอมติดต่อขอมอบตัว เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวพร้อมของกลางยานพาหนะ ก่อนนำขึ้นรถตู้ของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งกลับไปดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย
แหล่งข่าวจากกรมราชทัณฑ์เผยว่า จะมีการตรวจสอบกรณีหลบหนีครั้งนี้อย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาโทษทางวินัยและการดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อผู้ต้องขังรายนี้ตามขั้นตอน