จนท.แฝงตัวเป็นชาวบ้าน บุกป่าลุยเขา รวบ 4 ต่างด้าวลอบขุดดินร่อนทองคำกลางป่าต้นน้ำชั้น 1A กาญจนบุรี

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ร่วมทหาร–ตำรวจ–ตชด. ปฏิบัติการพิเศษแฝงตัวเป็นชาวบ้าน เดินเท้าฝ่าป่ารก 16 กม. ปิดล้อมจับ 4 ผู้ต้องหาชาวพม่า–กะเหรี่ยง–มอญ หลังกล้องวงจรปิดจับภาพลักลอบขุดดินหาแร่ทองคำในป่าต้นน้ำบ้านปิล๊อกคี่ เจอคดีหนัก 5 ข้อหา
วันนี้ (15 ส.ค. 68) นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ว่า ระหว่างวันที่ 11–13 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งอำเภอทองผาภูมิที่ 329/2567 ได้สนธิกำลังหลายหน่วย ปฏิบัติการเข้าจับกุมผู้ลักลอบบุกรุกป่าเพื่อขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ป่าปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าต้นน้ำชั้น 1A ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ 2 แปลง รวมเนื้อที่ 27-3-69 ไร่ มูลค่าความเสียหายกว่า 1.4 ล้านบาท โดยเฉพาะแปลงล่าสุด 13-3-68 ไร่ เสียหายกว่า 7.5 แสนบาท
เนื่องจากพื้นที่เข้าถึงยาก ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าหุบเขา 1–3 วัน เจ้าหน้าที่จึงติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งวันที่ 7–8 ส.ค. ที่ผ่านมา กล้องจับภาพกลุ่มคน 15–20 คนเข้าไปในพื้นที่บุกรุก
จากนั้นเย็นวันที่ 11 ส.ค. ชุดปฏิบัติการแฝงตัวเป็นชาวบ้าน เดินเท้าจากหมู่บ้านปิล๊อกคี่ ลัดเลาะสันเขา–หุบป่ารก ระยะทางกว่า 16 กม. จนถึงพื้นที่เป้าหมายในวันที่ 12 ส.ค. ก่อนปิดล้อมและจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน ส่วนที่เหลือหลบหนีไปได้
ผู้ต้องหาประกอบด้วย นายค ฟิว ชาวพม่า อายุ 45 ปี นายดาโพ ผาภูมิสุโข ชาวกะเหรี่ยง อายุ 64 ปี นายวิรัตน์ ศักดิ์ศรี ชาวมอญ อายุ 49 ปี นายวานีทู อายุ 31 ปี (บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน) ของกลาง 20 รายการ อาทิ หลอดบรรจุแร่ทอง 49 กรัม ขวดบรรจุแร่ทอง 95 กรัม ดินและหินบรรจุกระสอบน้ำหนักหลายกิโลกรัม รวมทั้งอุปกรณ์การร่อนทองและดำรงชีพ
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาเดินเท้ากลับเกือบ 1 วัน เพื่อสอบสวนที่อุทยานฯ ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก ดำเนินคดี 5 ข้อหาหนัก ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฐานบุกรุก–แผ้วถาง–ทำลายป่า ขุดหาทรัพยากรโดยไม่ได้รับอนุญาต