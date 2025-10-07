ชาวบ้านจอมทองเดือดร้อนหนักรวมตัวจี้ปิดบ่อขยะและคัดค้านตั้งโรงไฟฟ้าพลังขยะกลางป่าตีนดอยอินทนนท์

เชียงใหม่ – ชาวบ้านโวยเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผุดบ่อขยะกลางป่าตีนดอยอินทนนท์ นานเกือบ 2 ปีแล้ว ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและฝนชะล้างของเสียลงแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความเดือดร้อนจนทนไม่ไหว ล่าสุดรวมตัวขึ้นป้ายจี้ปิดบ่อและคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หวั่นสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำและวิถีชีวิตชุมชน ระบุการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่เคยผ่านการประชาคม
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ชาวบ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน จากบ่อขยะที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ บ้านเมืองกลาง ทำเป็นบ่อขยะของตำบลบ้านหลวง ซึ่งมีการดำเนินการมาแล้ว เกือบ 2 ปี จนขณะนี้ขยะเริ่มล้นและส่งกลิ่นเหม็น ไปทั่วพื้นที่หมู่บ้าน รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง โดยจากการลงพื้นที่บริเวณจุดที่ตั้งบ่อขยะ พบว่าด้านหน้าบ่อขยะ ทางกลุ่มชาวบ้านได้นำป้ายคัดค้านโรงคัดแยกขยะและโรงงานพลังงานไฟฟ้าจากขยะทุกชนิด มาติดไว้
สำหรับด้านนอกของบ่อขยะนั้น มีการล้อมรั้วเอาไว้ ส่วนสภาพภายในเป็นเนินดินขนาดใหญ่อยู่กลางป่า มีบ่อขยะ และขยะกองโตจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านระบุว่าเป็นกองขยะที่ถูกฝังกลบอย่างไม่ถูกวิธี และช่วงหน้าฝน น้ำฝนจะชะล้างน้ำขยะลงไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงทำการเกษตร นอกจากนี้ บริเวณส่วนหน้าของบ่อขยะ มีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำโรงงานคัดแยกขยะ และโรงงานพลังไฟฟ้าจากขยะ ที่มีบริษัทจากจีนเป็นผู้ลงทุน และได้ทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านหลวงไปแล้ว และจากการที่ชาวบ้านคัดค้าน ทำให้การก่อสร้างต้องระงับชั่วคราว
ทั้งนี้นายเมืองคำ ลุนระวรรณ์ ตัวแทนชาวบ้าน เปิดเผยว่า บ่อขยะตรงนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านหลวง นำมาเป็นที่ใช้ทิ้งขยะของตำบล รวมถึงขยะจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยมีการทำเรื่องขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง จากกรมป่าไม้ เป็นเวลา 2 ปี อ้างว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นป่าเสื่อมโทรม แต่ความเป็นจริงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าต้นน้ำ โดยใบอนุญาตของบ่อขยะนี้ จะหมดลงในช่วงเดือนตุลาคม 2568 แต่ทราบมาว่า ทางเทศบาลจะมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่ออีก 30 ปี รวมถึงมีการให้บริษัทจากจีน มาตั้งโรงงานคัดแยกขยะ และโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะเพิ่ม ซึ่งชาวบ้านต่างคัดค้านเช่นกัน เนื่องจากยังไม่มีการทำประชาคมกับคนในพื้นที่ โดยสิ่งต้องการเวลานี้คือการปิดบ่อขยะ และย้ายบ่อขยะออกจากพื้นที่ รวมถึงคืนผืนป่าในกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
ขณะที่นางบริบูรณ์ อุปลี ชาวบ้านเมืองกลาง เปิดเผยว่า บ้านของตนถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้บ่อขยะมากที่สุด ซึ่งอยู่ห่างจากบ่อขยะไม่ถึง 500 เมตร ที่ได้รับผลกระทบมาแล้วเกือบ 2 ปี จากกลิ่นของขยะที่ลอยมาตามลม ซึ่งเหม็นรุนแรงจนบางครั้งกินข้าวไม่ลง รวมถึงแมลงวันที่มีจำนวนมากจนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จึงอยากเรียกร้องให้ เทศบาลตำบลบ้านหลวง ปิดบ่อขยะแห่งนี้ ตามที่ได้ตกลงไว้ว่าจะใช้พื้นที่บริเวณนี้ ไม่เกิน 2 ปี และ ย้ายบ่อขยะออกไปจากพื้นที่ ที่ห่างไกลชุมชน
ด้านนายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง ชี้แจงว่า ล่าสุดได้ทำการสั่งปิดบ่อขยะแล้ว เพราะมีผลกระทบกับชาวบ้าน โดยเดิมทีทางเทศบาลตำบลบ้านหลวง ได้ขอใช้พื้นที่บริเวณนี้กับกรมป่าไม้ ระยะเวลา 2 ปี เพราะหลังจากที่บ่อขยะเดิมเต็มและปิดไป ไม่มีจุดทิ้งขยะ จึงขอใช้พื้นที่บริเวณนี้ประมาณ 20 ไร่ ในการบริหารจัดการขยะและขอความอนุเคราะห์จากชาวบ้านเมืองกลาง ดำเนินการทิ้งขยะ ฝังกลบ ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะหมดสัญญาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ยืนยันว่า เวลานี้ได้สั่งยุติบ่อขยะแห่งนี้แล้ว แต่จะต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่และปรับพื้นสภาพให้เป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ก่อนส่งพื้นที่คืนให้กับกรมป่าไม้
นอกจากนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง กล่าวต่อว่า จริงๆ แล้ว ทางเทศบาลมีโครงการที่จะทำโรงงานคัดแยกขยะ และอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ทำประชาคมหมู่บ้าน และยังไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง แต่ทางบริษัทดำเนินการก่อน ส่วนเรื่องการขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้นั้น ได้ขอใช้ตามระเบียบ ที่กรมป่าไม้กำหนด โดยการขอใช้พื้นที่ 30 ปี แต่เราจะดำเนินการเพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งยังไม่ได้ชี้แจงกับชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิด อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ยืนยันว่าจะทำการเคลียร์พื้นที่ให้หมด ปลูกป่าทดแทน และขนขยะที่เหลือออกไป โดยไม่มีการดำเนินกิจการ ทั้งบ่อขยะ โรงงานคัดแยกขยะ และโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่
สำหรับเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวพบว่าจะมีปริมาณขยะมากถึงวันละประมาณ 70 ตัน แต่หากช่วงปกติจะมีปริมาณขยะประมาณวันละ 30 ตัน.