สมาร์ทซิตี้เชียงราย ผลิตน้ำมันจากขยะได้แล้ว แถมได้ไฟฟ้าใช้ในบ้าน-แก๊สอบผลผลิตอีก

เชียงราย – สมาร์ทซิตี้เทศบางตำบลแห่งแรกในไทย เดินหน้าผลิตน้ำมัน-ไฟฟ้า-แก๊ส..หลังกระทรวงทรัพย์ฯ นำทีมหนุนนำขยะพลาสติกผลิตน้ำมันใช้ 1 ตันได้ 100 ลิตร แถมไฟฟ้าจ่ายให้ชาวบ้านใช้ได้ พร้อมแก๊สอบผลผลิตการเกษตรอีก จ่อขุดบ่อฝังกลบขยะ 20 ปี แยกขยะใช้อีก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท EP&IT SULUTION จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนเทศบาล ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสมาร์ทซิตี้ระดับตำบลแห่งแรกของประเทศไทย และศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บริเวณบ่อขยะเทศบาลฯ ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าก่อดำใต้ หมู่ 8 ต.ป่าก่อดำ
ซึ่งศูนย์จักการขยะฯ ได้เริ่มเดินเครื่องตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2568 เป็นต้นมา ด้วยการนำเอาขยะพลาสติกที่คัดแยกมาแล้วนำมาสกัดเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นแห่งแรกของ จ.เชียงราย พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกลับทำให้ชาว ต.ป่าก่อดำ ได้น้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้อีกด้วย
ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์ ขวัญชัย นายกเทศมนตรี ต.ป่าก่อดำ กล่าวว่าบ่อขยะแห่งนี้ใช้ที่สาธารณะฝังกลบขยะมานานกว่า 20 ปี ดังนั้นจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการบ้านป่าก่อดำใต้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการแปรรูปขยะเพื่อสร้างมูลค่า และลดปริมาณขยะที่จะต้องนําไปฝังกลบโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่สามารถทำให้ได้น้ำมัน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระบ่อขยะแล้วยังได้พลังงานในท้องถิ่นอีกด้วย
ด้าน รศ.วีระชัย โรยนริน ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าหลักการทำงานของเครื่องยนต์นี้คือการทำให้ของแข็งคือพลาสติกประเภทต่างๆ เช่น ถุง ขวดพลาสติก ฯลฯ ที่เป็นขยะมาทำการควบคุมอุณหภูมิและความดันในการเผาไหม้ กระทั่งแปลงจากของแข็งให้เป็นของเหลวคือ "น้ำมันเบนซิน" และ "น้ำมันดีเซล" แล้วแต่ระดับของการควบคุมความดัน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของสังคมได้ กระบวนการผลิตยังทำให้ได้แก๊สซึ่งจะไม่มีการปล่อยออกไปแต่จะใช้ในการปั่นเครื่องยนต์และให้พลังไฟฟ้าได้อีกด้วย จึงไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างแน่นอน
รายงานข่าวแจ้งว่าพื้นที่เทศบาล ต.ป่าก่อดำ มีปริมาณขยะวันละหลายตันและบ่อขยะที่มีอยู่เป็นรูปแบบฝังกลบ สามารถรองรับขยะได้วันละประมาณ 3.5-4 ตัน เกิดขยะสะสมจนกองเป็นภูเขาลูกเล็กๆ ดังนั้นนอกจากขยะที่จะมีการจัดเก็บรายวันแล้ว ทางเทศบาลฯมีแผนจะขุดบ่อฝังกลบเพื่อคัดแยกขยะที่เป็นพลาสติกออกมา เพราะขยะรวม 1 ตัน จะมีพลาสติกปะปนอยู่ประมาณ 250 กิโลกรัม รวมทั้งจะนำมารวมกับขยะพลาสติกที่คัดแยกจากการเก็บรายวัน
จากนั้นส่งเข้ากระบวนเผาไหม้ในเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติกภายในศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะฯ ซึ่งมีจำนวน 8 เครื่อง แต่ละเครื่องสามารถรองรับพลาสติกได้น้ำหนัก 220 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และจะให้น้ำมันเอนกประสงค์ปริมาณ 100 ลิตร หากเดินเครื่องทั้งหมดพร้อมๆ กัน ก็จะได้น้ำมันในปริมาณ800 ลิตรต่อชั่วโมง แต่เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นและสถานที่อยู่ใกล้โรงเรียนจึงจะเปิดเครื่องเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ไปก่อน
กระนั้นกระบวนการของเครื่องผลิตน้ำมันจากพลาสติกได้ทำให้เกิดแก๊ส 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทางเอกชนระบุว่าจะไม่ปล่อยให้ออกไปจากเครื่อง แต่จะแบ่งใช้เพื่อการปั่นเครื่องยนต์ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ 30 ลูกบาศก์เมตร ใช้ในการปั่นกระแสไฟฟ้าได้ 60-90 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถใช้ในบ้านเรือนได้ 50 หลังคาเรือนต่อวัน ที่เหลือสามารถนำไปอบผลผลิตทางการเกษตร เช่น ลำไย ข้าว ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งเทศบาล ต.ป่าก่อดำ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้บริหารจัดการกันต่อไป.