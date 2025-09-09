HERE Directions Bangkok 2025 เปิดวิสัยทัศน์ระบบนำทางอนาคต ชู 3 เทรนด์พลิกโฉมการเดินทางเอเชียแปซิฟิก

HERE Technologies ผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลตำแหน่งและแพลตฟอร์มเทคโนโลยี จัดงานประจำภูมิภาค HERE Directions Bangkok 2025 ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตร นักพัฒนา และผู้นำอุตสาหกรรมจากทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนอนาคตการเดินทาง แผนที่ และระบบขนส่งอัจฉริยะ
หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ Lotus Emeya รถยนต์พลังงานไฟฟ้าระดับ Hyper-GT ที่ติดตั้งเทคโนโลยีนำทางอัจฉริยะจาก HERE ซึ่งมอบประสบการณ์นำทางแบบไร้รอยต่อ ความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย และยกระดับมาตรฐานใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ระดับพรีเมียม
นาย อาบิจิต เซนกุปตา ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย HERE Technologies กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Lotus Emeya เป็นตัวอย่างที่สะท้อนชัดเจนว่าแพลตฟอร์มของ HERE เข้ามามีบทบาทพลิกโฉมระบบนำทางเดิม ๆ ด้วยความแม่นยำ ความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ยานยนต์ยุคใหม่
ภายในงาน ยังได้เผย 3 เทรนด์สำคัญ ที่จะกำหนดทิศทางการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่การเร่งผลักดันการใช้ EV สอดรับนโยบายรัฐ เช่น เป้าหมายไทยผลิตรถไฟฟ้า 30% ภายในปี 2030 การยกระดับความปลอดภัยทางถนน ด้วยโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี Connected Vehicle Systems เพื่อลดอุบัติเหตุ
การขยายศักยภาพ AI และข้อมูล ผ่านแนวคิด Mobility-as-a-Service และการพัฒนา HERE AI Assistant ที่ใช้ Generative AI เพื่อการเดินทางที่เฉพาะบุคคลและปลอดภัยยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ HERE ยังโชว์ศักยภาพโซลูชันสำหรับองค์กรและอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ADAS การขับขี่อัตโนมัติ ระบบคำนวณเส้นทางขั้นสูง รวมถึง API สำหรับนักพัฒนา พร้อมการขยายความร่วมมือในไทยกับพันธมิตร เช่น SKOOTAR และ Bedrock Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโครงการสมาร์ทซิตี้
ผลสำรวจยังชี้ว่า คนไทยกว่า 90% เชื่อว่า ADAS จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนถนน และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการนำมาใช้เชิงนโยบาย
การจัดงาน HERE Directions Bangkok 2025 ครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ HERE Technologies ในการเป็นแรงขับเคลื่อนหลักด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะในเอเชียแปซิฟิก ด้วยความมุ่งมั่นด้านความแม่นยำ ความเปิดกว้าง และการสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน เพื่อพาอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจองค์กรก้าวสู่อนาคต