นักท่องเที่ยวร้องระงม! ขยะกองเกลื่อนริมถนนกลางอุทยานฯเขาค้อ ขั้นวิกฤต ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวพังพินาศ

เพชรบูรณ์ – ความจริงที่น่าตกใจ-นักท่องเที่ยวผงะกันเป็นแถว “เขาค้อ” กำลังจะกลายเป็นภูเขาขยะ..พบถุงดำกองเกลื่อนริมเส้นทางขึ้นลงอุทยานฯเขาค้อ บางจุดน้ำขยะไหลเยิ้ม-ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ทำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวดินแดนแห่งทะเลหมอกชื่อก้องพังพินาศ ส่อเหลือเพียงภาพจำ
วันนี้ (14 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานที่ท่องเที่ยวชื่อก้องของเพชรบูรณ์อย่าง “เขาค้อ” ดินแดนแห่งทะเลหมอกและธรรมชาติบริสุทธิ์ กำลังเผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ เมื่อภาพฝันกำลังถูกทำลายด้วยกองขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดจนกลายเป็น “ภูเขาขยะ” กลางอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาสัมผัสอากาศเย็น-วิวสวย ต้องผงะกับกลิ่นเหม็นและภาพสกปรกที่เห็นตรงหน้า
จากลงพื้นที่สำรวจตามถนนสาย บุ่งน้ำเต้า – เขาค้อ เส้นทางลัดที่เชื่อม ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก กับพื้นที่ท่องเที่ยวเขาค้อ โดยเฉพาะช่วงกิโลเมตรที่ 5-15 ฝั่งขาลงจากเขาค้อ ซึ่งยังอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาค้อ พบภาพที่ทำให้หัวใจสลาย — กองขยะจำนวนมากถูกใส่ถุงดำกองสุมเป็นกอง ๆ ถึง 4-5 จุด แต่ละจุดมีปริมาณขยะมากราวกับลานทิ้งขยะกลางแจ้ง
กองขยะเหล่านี้มีทั้งกล่องโฟม เศษอาหาร ขวดพลาสติก ของใช้ส่วนตัว และแม้กระทั่งเศษวัสดุก่อสร้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่ว บางจุดมีน้ำขยะไหลลงข้างทาง เสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำต้นทุนที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้ร่วมกัน
ซึ่งปัญหาขยะบนถนนเส้นนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่เป็นปัญหาซ้ำซากที่แก้ไม่ตก •ปี 2564 มีการร้องเรียนครั้งใหญ่ อบต.เขาค้อ ต้องระดมเจ้าหน้าที่เก็บกวาดและติดป้ายเตือน •กุมภาพันธ์ 2568 ขยะกลับมากองเกลื่อนซ้ำอีกครั้ง สร้างความไม่พอใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
แม้จะมีการแก้ไขหลายครั้ง แต่ทุกความพยายามก็เหมือนแค่ปัดกวาดปัญหาซุกใต้พรม เพราะไม่นาน ขยะก็กลับมากองเต็มเช่นเดิม กลายเป็นวิกฤติกัดกร่อนความงามของธรรมชาติ หากไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง ภูเขาที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นและความหวัง อาจเหลือเพียงภาพจำ และกลายเป็น “ภูเขาขยะ” ที่ไม่มีใครอยากกลับมาเยือนอีกเลย
นางจันทร์แรม ศรีเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นสะเทือนใจว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องซับซ้อน เพราะเขาค้อเป็นพื้นที่ภูเขาและป่าต้นน้ำ ไม่สามารถสร้างบ่อขยะขนาดใหญ่เหมือนพื้นที่ราบได้
“เราดูแลพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ สะเดาะพง ริมสีม่วง และเขาค้อ ทั้งหมดเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจำนวนมาก ภาระขยะจึงมหาศาล เกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เพียงหยิบมือเดียว” นางจันทร์แรม กล่าวด้วยความกังวล พร้อมบอกว่า อบต.เขาค้อจำเป็นต้องทำ MOU กับเอกชน นำขยะไปกำจัดที่บ่อขยะใน ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก และ ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมากและเป็นภาระหนักต่อชุมชน
นอกจากนี้ยังมาตรการอื่น ๆ ที่ดำเนินการ ได้แก่ •ให้เอกชน รับจ้างเก็บขยะจากครัวเรือน คิดค่าบริการถุงละ 40 บาท •รณรงค์แยกขยะ โดยให้ครัวเรือนขายขยะแห้งสร้างรายได้ และหมักขยะเปียกทำปุ๋ย •กระตุ้นให้นักท่องเที่ยว พกถุงขยะส่วนตัวและนำขยะกลับบ้าน
แต่ทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียง “ยาพารา” บรรเทาอาการเท่านั้น ยังไม่ใช่การรักษาที่หายขาด
นางจันทร์แรมยังยืนยันว่า แม้เหลือวาระเพียง 9 เดือน แต่จะสู้เต็มที่ เราอยากให้เขาค้อเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว ภายใน 2 ปี แม้จะมีอุปสรรคมาก แต่เราจะไม่ยอมให้เขาค้อกลายเป็นภูเขาขยะในสายตาโลก