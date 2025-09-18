(คลิป) นายกฯนครโคราชเร่งเคลียร์ปัญหาขยะล้นบ่อ ให้เสร็จในสิ้นปี’69 ลุ้นศาลปกครองตัดสิน ชี้ชะตา รง.ไฟฟ้าขยะ 2 พันล.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “หมอวรรณรัตน์” นายกฯนครโคราช เร่งจัดการปัญหาวิกฤตขยะล้นบ่อฝังกลบให้เสร็จภายในสิ้นปี’69 ก่อนเคลียร์พื้นที่บางส่วนคืน “ทภ.2” รอลุ้นศาลปกครองสูงสุดตัดสิน ชี้ชะตาเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะใหม่ แห่งที่ 2 กว่า 2 พันล้าน ในโซน B
วันนี้ (18 ก.ย.68) ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และกลุ่มคลัสเตอร์ ที่นำไปทิ้งในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2) ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องการจัดการขยะ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมมากเกินข้อตกลงที่ทำไว้กับกองทัพภาคที่ 2 และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าประชุมหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับกองทัพภาคที่ 2 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นั้น
ล่าสุด นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ เทศบาลนครนครราชสีมา กำลังจะดำเนินการรื้อร่อนขยะตกค้างที่มีเหลืออยู่ไม่มากในโซน A 2 โดยจะเอาไปทำเป็น RDF เป็นเชื้อเพลิงความร้อนใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนกากที่เหลือจาก RDF ก็จะฝังกลบในพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งพื้นที่บริเวณที่ฝังกลบขยะดังกล่าว คืนให้กับกองทัพภาคที่ 2 ภายในปี 2569 นี้
ส่วนโรงไฟฟ้าขยะที่จะสร้างใหม่ในโซน B (โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระยะที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นบ่อฝังกลบ ) นั้น จะต้องรอคำพิพากษาของศาลสูงสุดก่อนว่า จะมีมาเมื่อใด และคำพิพากษาจะเป็นไปในทิศทางไหน ยังไม่สามารถบอกได้ในขณะนี้ ถ้าคำพิพากษาออกมาอย่างชัดเจนแล้ว จึงจะสามารถตอบได้ว่า เราจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
สำหรับขยะที่รื้อร่อน 100 ตัน จะได้ RDF เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ จะให้ความร้อนนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 30-40 %โดยประมาณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเขียน TOR เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ซึ่งกองขยะสะสมนี้ จะเร่งรื้อร่อนให้แล้วเสร็จตามกำหนดการก่อนสิ้นปี 2569 นี้ แล้วจะเตรียมพื้นที่ปรับผิวดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นส่วนหย่อม สวนสาธารณะ แล้วส่งคืนพื้นที่ให้กับกองทัพภาคที่ 2 ตามลำดับต่อไป
ทั้งนี้ พื้นที่ที่ขอใช้จากกองทัพภาคที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่พื้นที่โซน A โซน B และโซน C โดยพื้นที่โซน A แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ A.1 จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ผลิตไบโอแก๊สจากขยะอินทรีย์ และ ส่วน A.2 จะเป็นที่ฝังกลบขยะกากที่เหลือ ซึ่งพื้นที่ A.1 ที่ตั้งโรงไฟฟ้าอยู่นี้ กำลังให้คณะกรรมการศึกษาพิจารณา ว่า คุ้มค่าที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือควรจะระงับยุติโครงการลง กำลังรอผลการศึกษาอยู่ ซึ่งจะหมดสัญญาภายใน 30 กันยายน 2568 นี้ จึงคาดว่าจะได้คำตอบเรื่องนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจึงจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จะสร้างในโซน B แต่อย่างใด
และพื้นที่ โซน B ประมาณ 50 ไร่ ที่มีขยะกองอยู่บ้าง ประมาณ 10,000 ตัน จะเร่งเคลียร์ออกให้หมด โดยเฉพาะบริเวณที่เปิดให้นำขยะประจำวันมาทิ้ง จะยกเลิก เพื่อจะเคลียร์พื้นที่โซน B ทั้งหมด แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อย ให้เป็นที่ว่างเปล่า ส่วนขยะจากโซน B ก็จะย้ายไปทิ้งที่พื้นที่โซน C แทน ซึ่งโซน C ตอนนี้มีขยะอยู่ประมาณ 130,000 ตัน จะจ้างบริษัทภายนอกให้มาขนขยะโซน C ไปกำจัดอีกที สำหรับกองขยะที่คงเหลืออยู่ จะรื้อร่อนเอาไปทำ RDF ด้วย และกากที่เหลือก็จะฝังกลบลงดิน ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ จะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2569
อนึ่ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา ขนาดพื้นที่ประมาณ 243 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต ต.โพธิ์กลาง และ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 แต่ละวันต้องกำจัดขยะมูลฝอยจาก 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และเอกชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.หนองบุญมาก อ.โชคชัย และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมปริมาณเฉลี่ย 550 ตัน แบ่งเป็นขยะในเขตเทศบาล 220 ตันและนอกเขตเทศบาล 320 ตัน แต่ระบบสามารถกำจัดได้วันละ 100 ตัน โดยนำไปใช้ในระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกระแสไฟฟ้าจำนวน 25,000 หน่วยต่อเดือน คงเหลือขยะสะสมตกค้าง 450 ตัน ได้มอบหมายให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขนย้ายขยะส่วนเกิน 350 ตัน ไปกำจัดที่โรงงานใน จ.สระบุรี และนำขยะ 100 ตัน ไปฝังกลบในบ่อชั่วคราว 50 ไร่
ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างจำนวนมาก บ่อฝังกลบไม่มีพื้นที่รองรับเพียงพอจนเกิดภาวะวิกฤต ทน.นครราชสีมา จึงดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ระยะที่ 2 กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 9 เมกะวัตต์ โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 100 % (มูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาท) และต้องรับขยะจากเทศบาลไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจะสามารถรองรับขยะจาก อปท.อื่นๆ ได้เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 500 ตันต่อวัน แต่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งที่ 2 ดังกล่าว เกิดปัญหาเพราะบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า กระบวนการคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการ ไม่ชอบด้วยกฎหมายหมาย ล่าสุดอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด