TSE ทุ่ม 2.4 พันล.ลุยลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกำลังการผลิต 9.9 MW

บอร์ด “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ ” จัดบิ๊กดีล! ไฟเขียวทุ่มกว่า 2.4 พันล้าน เข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ โดยเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 100 % ของ PACE1 ได้สิทธิสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการบริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้า ฟากแม่ทัพหญิงเผย การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นการขยายพอร์ตธุรกิจเข้าสู่โรงไฟฟ้าขยะชุมชนอย่างเต็มตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะและสนับสนุนนโยบายพลังงานสะอาดของภาครัฐ และเดินหน้าขยายพอร์ตธุรกิจลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแตกไลน์สู่ธุรกิจด้านสุขภาพ ตอกย้ำกลยุทธ์เติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า บริษัท ไทย คอมมูนิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน บริษัท พาวเวอร์ เอซ วัน จำกัด (PACE1) ผู้ดำเนินธุรกิจการจำกัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วยเตาเผาขยะแบบทันสมัยและครบวงจร และเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดหาเอกชนเข้าลงทุนในโครงการและได้สิทธิสัมปทานการลงทุนก่อสร้าง และบริหารจัดการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เกิน 9.9 เมกะวัตต์ และขายไฟฟ้า 8.0 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 25 ปี กับองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีมูลค่าลงทุน รวมกว่า 2.4 พันล้านบาท
ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4/2568โดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายพอร์ตธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ และนับเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Greenhouse Gas Emission ของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจาก จ.อุตรดิตถ์ และบางพื้นที่ของ จ.สุโขทัยแล้ว ยังช่วยลดการฝังกลบขยะ ลดการปล่อยก๊าซมีเทน พร้อมสร้างการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบติดตั้งบนพื้นดิน ลอยน้ำ และบนหลังคา) และพลังงานชีวมวลในประเทศไทย
ณ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่รวมทั้งสิ้น 62 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 382.86 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 34 โครงการ รวม 153.8เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาจากการได้รับคัดเลือกในโครงการ Solar Big Lot Phase 1 และ 2 จำนวน 28 โครงการ รวม 229.06 เมกะวัตต์ และมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2570-2573
“กลุ่มบริษัทฯ TSE ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางเป้าหมายไว้ โดยเน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการแตกไลน์สู่ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงามตามเมกะเทรนด์ของโลก โดยมั่นใจว่า ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มอัตรากำไรในธุรกิจให้สูงขึ้น สนับสนุนผลการดำเนินงานในปีนี้และปีต่อๆ ไปให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ” ดร.แคทลีนกล่าว