TSEครึ่งปีแรกรายได้โตแกร่ง รับแรงหนุนพลังงานสะอาด–สุขภาพ

ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2568 ทำรายได้รวม 686 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% กำไรสุทธิ 78 ล้านบาท ขณะที่ EBITDA พุ่งแตะ 339 ล้านบาท หนุนจากธุรกิจสุขภาพที่เริ่มรับรู้รายได้เต็มปี และการบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์–ชีวมวลอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้า ควบคู่กับการลดต้นทุนบริหารและต้นทุนทางการเงิน
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลและจัดหาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในธุรกิจพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ๆ โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถสรุปดีลเข้าซื้อกิจการ (M&A) หรือการเข้าร่วมลงทุน (JV) โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดใหม่ เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับกลุ่มบริษัทฯตามแผนและยุทธศาตร์ธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการเติบโตในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ตามนโยบายภาครัฐ การลงทุนในโครงการ Solar Big Lot Phase 1 และ 2 โดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ในการนำระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) มาใช้ ในขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอื่น และโซลูชั่นด้านพลังงานสำหรับลูกค้าองค์กร (Private PPA) กลุ่มบริษัทฯเชื่อว่าการบริหารโครงการให้มีความหลากหลาย และสร้างรายได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
อีกทั้งธุรกิจสุขภาพ โดยเริ่มจากการรักษาภาวะมีบุตรยาก (IVF) ก่อนต่อยอดสู่ Wellness ความงาม และเภสัชกรรม รองรับเมกะเทรนด์สุขภาพที่มีมูลค่าตลาดกว่า 6 พันล้านบาทต่อปีในไทย เสริมเป็น New S-Curve สนับสนุนการเติบโตควบคู่ธุรกิจพลังงาน
อนึ่ง กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ในรูปแบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm), แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farm + Battery Energy Storage System (BESS), แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop), แบบติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (Biomass Power Plants)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย รวม 62 โครงการ รวมกำลังการผลิตเสนอขายทั้งสิ้น 382.86 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 153.8 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการของโครงการ Solar Big Lot 28 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขาย 229.06 เมกะวัตต์
ผลงานที่สำคัญ ในไตรมาส 2/68 กลุ่มบริษัทฯ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Repowering, Replacement, and Upgrade Efficiency) อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่ม Solar Farm และ Solar Rooftop ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 15-20% และได้ปรับปรุงระบบงานทั้งหมดที่ส่วนกลางและโรงไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนอื่นๆ ส่งผลให้การดำเนินงานและกำไรของบริษัทในภาพรวมมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯคว้ารางวัล “ดีเด่น” Thailand Energy Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากโครงการ “โรงไฟฟ้าชีวมวลออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ 1 จ.นครศรีธรรมราช” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2024 จากโครงการ “โรงไฟฟ้าชีวมวลบางสวรรค์ กรีน จ.สุราษฎร์ธานี” และตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนระดับภูมิภาค ด้วยรางวัลชนะเลิศ “ASEAN Renewable Energy Projects Awards”และ TSE มั่นใจโครงสร้างธุรกิจใหม่ “พลังงานสะอาด - สุขภาพ” จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างผลตอบแทนมั่นคงให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว