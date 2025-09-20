รัฐบาลจัดงานฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.8 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 100 ปี

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๑๐๐ รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมี คณะองคมนตรีและภริยา ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส รองนายกรัฐมนตรีและภริยา ผู้บริหาร หน่วยราชการในพระองค์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยา ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เข้าร่วมด้วย ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
ในเวลา ๐๘.๐๐ น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา วางพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส และคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และผู้ร่วมพิธีร่วมเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) ด้วย
และในเวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี ฝ่ายบรรพชิต พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครโดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ วัดสุทัศนเทพวราราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ กันยายน นี้ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
ไฮไลท์กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พิพิธภัณฑ์กลางคืน (Night Museum) ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช การสักการะนพปูชนีย์ ๙ แห่ง และการจัดแสดงสวนแสงอันงดงาม และพบกับกิจกรรมความบันเทิงและวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย อาทิ โขนรามเกียรติ์ จากกรมศิลปากร โขนสด โดยคณะประยุทธ ดาวใต้ ลิเกคณะไชยา มิตรชัย รำถวายพระพร การแสดงจากศิลปินดังอย่าง ไรอัล กาจบัณฑิต และ อนันต์ อาศัยไพรพนา การแสดง จากสมาคมอุปรากรจีน อาทิ เชิดสิงโต เปลี่ยนหน้ากาก การแสดงจำอวดหน้าม่าน โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตมรดกภูมิปัญญา อาทิ การลงรักปิดทอง การทำหัวโขนจิ๋ว การปักเครื่องโขนละคร การทำพัดบุหงา การทำขนมไทย การร้อยพวงมาลัย การถักโครเชต์ การแกะสลักผักผลไม้ พร้อมช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์กว่า ๑๐๐ ร้านค้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊ก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์