ตำรวจหนองคายสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาค

หนองคาย - ตำรวจ สภ.โพนพิสัย หนองคาย ระดมสรรพกำลังคอยเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจร ขณะที่นักท่องเที่ยวจับจองริมฝั่งแม่น้ำโขง รอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตั้งแต่ช่วงบ่าย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (7 ต.ค.) ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ม่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2568 โดย พ.ต.อ.สุรกิจ ค้วนเครือ ผกก.สภ.โพนพิสัย นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจอาสา และหน่วยกู้ภัยต่างๆ ในพื้นที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชน
ทั้งนี้ เทศกาลออกพรรษาทุกปีจะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นกลางแม่น้ำโขงในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคและร่วมกิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ท้องถิ่นจัดขึ้น โดยเฉพาะการรำบวงสรวงบูชาพญานาค ซึ่งมีนางรำกว่าพันคนมาร่วมกิจกรรม ผู้คนจำนวนมากอาจเกิดปัญหาด้านการจราจร ด้านการประทุษร้ายต่อทรัพย์ การดื่มสุราประพฤติตนวุ่นวาย ครองสติไม่ได้ ปัญหาวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัยจึงได้ระดมสรรพกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและมั่นใจในการท่องเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคาย
ส่วนบรรยากาศที่ริมแม่น้ำโขง ลานนาคาเบิกฟ้า เทศบาลตำบลโพนพิสัย จ.หนองคาย จุดหลักในการประกอบพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค รำบวงสรวง และการชมบั้งไฟพญานาคในแม่น้ำโขง ปรากฏว่าได้มีประชาชนนักท่องเที่ยว จับจองที่นั่งริมแม่น้ำโขงเพื่อรอร่วมกิจกรรมและรอชมปรากฏการณ์ออกพรรษาบั้งไฟพญานาคในพลบค่ำของวันนี้
โดยสภาพอากาศในวันนี้มีฝนตกในช่วงเช้า ตลอดทั้งวันท้องฟ้ามีเมฆมากและลมเย็นสบาย ซึ่งพบว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจับจองที่ริมตลิ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับน้ำโขงขึ้นสูง พื้นที่ริมตลิ่งมีน้อยลงด้วย
สำหรับกิจกรรมออกพรรษาบั้งไฟพญานาคในปีนี้เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 7-15 ต.ค.นี้ กิจกรรมมากมาย เช่น การปั่นจักรยาน พิธีบวงสรวงบูชาพญานาค การรำบวงสรวงพญานาค การชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค การประกวดธิดาพญานาค และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งทุกกิจกรรมในแต่ละปีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก