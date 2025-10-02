หนองคายเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาค ชูไฮไลต์ 2 อำเภอหลัก

หนองคาย - จังหวัดหนองคายพร้อมแล้ว ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมในงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ไฮไลต์ 2 อำเภอหลัก ทั้งโพนพิสัยและรัตนวาปี เตรียมกระทบไหล่นางเอกเดนิส จากธี่หยด นำรำบวงสรวง คาดนักท่องเที่ยวหลักแสนคนแน่นริมโขง
มีรายงานแจ้งว่า วันนี้ (2 ต.ค. 68) นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี โดยได้ประชุมหารือกับทางฝ่ายปกครอง และตำรวจ สภ.โพนพิสัย ในการเตรียมการ ส่วนนายแพทย์ สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ได้นำลงพื้นที่บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า ริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย จุดหลักในการจัดกิจกรรมออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก และรำบวงสรวงพญาสัตนาคราช
ขณะนี้พบว่าใน 2 พื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดเตรียมทั้งด้านอาคาร สถานที่ จุดจอดรถ จุดพัก จุดชมบั้งไฟพญานาค จัดเตรียมกิจกรรมเสริม เวที ร้านอาหาร และทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วางรูปแบบการจราจร รวมถึงแผนการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นพ.สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย กล่าวว่า ทางอำเภอโพนพิสัยได้เตรียมกิจกรรมข้ามปี โดยปีนี้ ออกพรรษาตรงกับวันที่ 7 ต.ค. 68 ใช้ธีมงานว่า “ปาฏิหาริย์แห่งศรัทธา” โดยจะมีการจัดงาน 10 วัน ตั้งแต่ 6-15 ต.ค. 68 ในวันออกพรรษา จะมีการรำบวงสรวงพญานาค ซึ่งจะมี เดนิส เจลิลซา คัปปุน นักแสดงจากภาพยนตร์ธี่หยด มาร่วมรำบวงสรวงกับนางรำชาวโพนพิสัยนับพันคน ก่อนจะมีพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคและรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค
และทางเทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ปรับปรุงพื้นที่ฐานที่ตั้งองค์พญาสัตนาคราช ให้มีความขลังและทรงพลังมากขึ้นเพื่อความศรัทธาของชาวพุทธที่เลื่อมใสองค์พญานาค นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือยาว กิจกรรมถนนอาหาร เวทีการแสดงมากมาย
นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ทั้งการดูแลอำนวยการจราจร ดูแลความปลอดภัย ในวันที่ 7 ต.ค. 68 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 2-3 แสนคนมายังจุดหลักในพื้นที่ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ทั้งสองอำเภอได้จัดเตรียมทุกด้านให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัย จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวหนองคายในวันออกพรรษาปีนี้