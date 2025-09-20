4-8 ต.ค.นี้หนองคายพร้อมรับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคโลก

หนองคาย-จังหวัดหนองคาย พร้อมรับนักท่องเที่ยวเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคโลก ในงานเทศกาลออกพรรษาปีนี้จัดใหญ่ 6 อำเภอริมน้ำโขง ชมมหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค ร่วมบวงสรวงบูชาพญานาค และทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค.68 ใน 6 อำเภอ จ.หนองคาย กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกที่ติดริมแม่น้ำโขง ประกอบด้วย อ.สังคม, อ.ศรีเชียงใหม่, อ.ท่าบ่อ, อ.เมืองหนองคาย, อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี
โดยเฉพาะในวันที่ 7 ต.ค.ซึ่งเป็นวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ลูกไฟสีแดงอมชมพู พวยพุ่งขึ้นกลางแม่น้ำโขง ชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นบั้งไฟผี หรือ บั้งไฟพญานาค ที่พญานาคใต้บาดาลพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาโปรดพุทธมารดาและพุทธศาสนิกชนในวันออกพรรษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว และผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พญานาค จับจองพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยเฉพาะ อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี ที่มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้น เพื่อรอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้อย่างล้นหลาม
นอกจากนี้ จังหวัดหนองคาย ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีของชาวหนองคาย เช่น ขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การลอยกระทงกาบกล้วย ลอยกะโป๋ไฟ (กะลามะพร้าวจุดเทียน) การไหลเรือไฟ การแห่ปราสาทผึ้งทางน้ำแบบโบราณ พิธีรำบวงสรวงองค์พญานาคราช
ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมกับชาวหนองคายเป็นจำนวนมาก จังหวัดหนองคายจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวหนองคายเป็นเจ้าบ้านที่ดี และพร้อมแล้วสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบริการต่าง ๆ อีกทั้งยืนยันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย.