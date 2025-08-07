ทช. เผยถนนเลียบแม่น้ำโขง ช่วงพระธาตุพนม-มุกดาหาร คืบหน้า 16% คาดแล้วเสร็จปี 2570

กรมทางหลวงชนบท เผยผลงานโครงการถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (แห่งที่ 2) - พระธาตุพนม จ.มุกดาหาร, นครพนม เดินหน้าไปแล้วกว่า 16% คาดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570 พร้อมนำเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาประกอบในการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีไทย และหนุนการค้าการขนส่งระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นายมนตรี เดชาสกุลสม อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำโขงนาคาวิถี ช่วงสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (แห่งที่ 2) - พระธาตุพนม อำเภอเมือง, ธาตุพนม จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม ว่าขณะนี้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 16 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของผิวจราจร รวมระยะทางดำเนินการ 43.485 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม 2570 ต่อไป ซึ่งเมื่อถนนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังเป็นการยกระดับให้เป็นถนนท่องเที่ยว และเส้นทาง (Scenic Route) เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางหลวงชนบท รองรับการขยายตัวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม ตลอดจนนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับรายละเอียดการก่อสร้างนั้น ทช. จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3003 ถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3015 และถนนทางหลวงชนบทสาย นพ.3015 ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0 – 2 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำในเขตชุมชนและมีการขยายสะพานในสายทาง จำนวน 11 แห่ง รวมถึง สร้างจุดพักรถและชมทิวทัศน์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 615 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ตั้งแต่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และมีจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 43+485 บริเวณพระธาตุพนม รวมระยะทางดำเนินการ 43.485 กิโลเมตร
โดยระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) หาดมโนภิรมย์ วัดสองคอน แก่งกะเบา
นอกจากนี้ ทช. ยังได้มีการออกแบบป้ายถนนท่องเที่ยว “นาคาวิถี” เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และนำเสนอวัฒนธรรมผ่านถนนสายดังกล่าว โดยมีการนำรูปพญานาค ที่ให้ความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ความศรัทธา และตัวแทนลำน้ำโขง รวมถึง แนวความคิดในการใช้โทนสีธรรมชาติในการออกแบบ
การใส่รายละเอียดของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำแห่งวิถีชีวิตของชาวอีสาน นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอโดยการใส่องค์ประกอบที่แสดงถึงบั้งไฟพญานาค, พระจันทร์เต็มดวง อันแสดงถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย