(คลิป)หนองคายเคลียร์พื้นที่รับนักท่องเที่ยวดูบั้งไฟพญานาค ทำใจคนอาจน้อยออกพรรษาตรงกับวันทำงาน

หนองคาย-2 พื้นที่หลักจุดชมบั้งไฟพญานาคหนองคาย ทั้ง โพนพิสัย และรัตนวาปี พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว ขณะที่ตำรวจปูพรมตรวจความเรียบร้อย เน้นย้ำห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟ รับรองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วันนี้ ( 6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดหนองคาย ได้ออกสำรวจพื้นที่จุดชมบั้งไฟพญานาคในพื้นที่ อ.รัตนวาปี และ อ.โพนพิสัย โดยที่บ้านน้ำเป ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี พ.ต.ท.อัครเดช พรมโสภา รองผกก.(ป.)สภ.รัตนวาปี ได้นำเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตรวจพื้นที่จุดชมบั้งไฟพญานาค ขณะนี้มีการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเก้าอี้ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้จับจองริมน้ำโขง ร้านค้าต่าง ๆ ได้มาตั้งร้านเตรียมขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม มีการจัดจิตอาสาออกทำความสะอาดตามถนนสายหลักตั้งแต่ตัวอำเภอเมืองหนองคาย ไปจนถึงตัวอำเภอรัตนวาปี
ส่วนที่ริมแม่น้ำโขง ลานนาคาเบิกฟ้า อำเภอโพนพิสัย มีการจัดเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค และการรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งมือสำหรับพื้นที่ฐานองค์พญานาค ตกแต่งให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ทำความสะอาดพื้นริมแม่น้ำโขง แม้ว่าน้ำโขงจะเพิ่มระดับสูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดอยู่ที่ 8.80 เมตร แต่ไม่กระทบกับการท่องเที่ยว
พ.ต.ท.อัครเดช พรมโสภา รองผกก.(ป.) สภ.รัตนวาปี กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายจัดเตรียมกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การจัดการจราจรให้คล่องตัว เน้นย้ำร้านค้าไม่ให้มีการจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ส่วนนักท่องเที่ยวไม่ควรนำพลุ ดอกไม้ไฟ เข้ามาในพื้นที่เพื่อไม่เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวคนอื่นและอาจเป็นอันตรายจากเศษพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟเหล่านั้น
ด้านนางบังอร ชัยมาศ อายุ 58 ปี ชาวบ้านน้ำเป เล่าว่า ตนเกิดและอยู่ที่บ้านน้ำเป เห็นบั้งไฟพญานาคมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ สมัยก่อนเมื่อถึงวันออกพรรษา ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงก็จะเห็นลูกไฟสีแดง อมชมพู พุ่งจากน้ำโขง ก็จะมีแต่ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำได้เห็น แต่พอหลายปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคกันมากขึ้นทุกปี เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ต่างออกไป.
สำหรับปีนี้ไม่แน่ใจว่านักท่องเที่ยวจะมีมากหรือน้อย เพราะวันออกพรรษาเป็นวันทำงาน ไม่ใช่วันหยุด อาจจะส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่ต้องทำงานประจำ แต่ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานบั้งไฟพญานาคตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้