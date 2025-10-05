(คลิป)"พิ้งกี้-สาวิกา"ร่วมรำบวงสรวงบูชาพญานาคเปิดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก

หนองคาย-พิงกี้ สาวิกา ร่วมรำบวงสรวงบูชาพญานาคกับชาวหนองคาย ในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ผู้ว่าฯหนองคาย เปิดงานยิ่งใหญ่ จัดขบวนแห่รอบเมือง
ย่ำค่ำวันที่ 4 ต.ค.68 ที่ลานวัฒนธรรม พญานาคคู่ ริมแม่น้ำโขงวัดลำดวน เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในเปิดงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2568 Miracle of Naga The Essence of Nongkhai 2025 โดยกิจกรรมเริ่มด้วยขบวนแห่ 3 ขบวน
ประกอบด้วย ขบวนสักการะ 3 ชาติ ลาว จีน เวียดนาม, ขบวนรำ “ฟ้อนงิ้วตอนแต้นเกี้ยวสาว” และขบวนการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค “มหาพุทธบูชา นาคประทีป นาฎนันทการ” แห่จากลานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคมเข้าสู่ถนนริมโขง ลานวัฒนธรรม วัดลำดวน
จากนั้นมีพิธีรำบวงสรวงบูชาพญานาค หนึ่งในกิจกรรมงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่เทศบาลเมืองหนองคายจัดขึ้น โดยหลังจากพิธีพราหมณ์บวงสรวงบูชาพญานาคเสร็จแล้ว นางรำชาวหนองคาย ซึ่งแต่งกายสวยงาม ร่ายรำด้วยท่ารำที่อ่อนช้อยสวยงาม ปีนี้ พิงกี้ สาวิกา ไชยเดช ดารา นักแสดงได้ร่วมรำบวงสรวงบูชาพญานาคกับชาวหนองคายด้วย
สำหรับงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมใน 6 อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขง เช่น อ.สังคม อ,ศรีเชียงใหม่ อ.ท่าบ่อ อ.เมืองหนองคาย อ.โพนพิสัย และ อ.รัตนวาปี โดยในวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 7 ต.ค.2568 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในแต่ละจุด
ซึ่งนอกจากการชมบั้งไฟพญานาคแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยว เช่น เทศบาลเมืองหนองคาย จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ต.ค.2568 มีถนนอาหาร ถนนคนเดิน การลอยเรือไฟบูชาพญานาค การลอยกระโป๋ไฟซึ่งปีนี้มีกะโป๋ไฟ (กะลาไฟ) จำนวนมากถึง 20,000 อัน และการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ปีที่ 24 ซึ่งจะมีการแสดงให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 ต.ค.นี้.