ทรู คอร์ปอเรชั่น นำ 5G เชื่อมต่อประเพณีอีสาน สกลนคร–นครพนม–หนองคาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่นเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย 5G และ 4G รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ภาคอีสานในช่วงเทศกาลประเพณีสำคัญ 3 งานใหญ่ ได้แก่ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร, งานมหกรรมไหลเรือไฟโลก จังหวัดนครพนม และงานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก จังหวัดหนองคาย

โดยจัดเต็มโซลูชันทั้งเพิ่มรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว หรือ COW, เสาสัญญาณชั่วคราว, การปรับแต่งสัญญาณตามพฤติกรรมการใช้งาน, จัดทีมวิศวกรประจำพื้นที่งาน, เสริมสัญญาณบนเส้นทางคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว พร้อมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ที่นำ AI ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่อดิจิทัลต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดการเข้าร่วมงานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวอีสาน พร้อมบูธกิจกรรมพิเศษภายในงานที่จังหวัดนครพนมและหนองคายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งลูกค้าทรูและดีแทค ด้วยความสนุกและข้อเสนอพิเศษอีกด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมของสัญญาณ 5G/4G รองรับงานประเพณีสำคัญในช่วงออกพรรษา ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ดูแลความพร้อมของสัญญาณเชื่อมต่อความสุขทั้งภาคอีสาน และมุ่งเน้น 3 จังหวัด ในช่วงออกพรรษา ต้อนรับการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอีสาน ดังนี้

1) สกลนคร – งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว (วันนี้-7 ต.ค. 2568)

นักท่องเที่ยวมาเยือนและสัมผัสศรัทธาและภูมิปัญญาช่างพื้นบ้าน ผ่าน “ปราสาทผึ้ง” วิจิตรตระการตา ขบวนแห่ยามค่ำคืน และการแข่งขันเรือยาวริมสายน้ำ บรรยากาศคึกคักด้วยตลาดของกินพื้นถิ่นและงานหัตถศิลป์ต่างๆ โดยทรู คอร์ปอเรชั่นเพิ่มสัญญาณมือถือรองรับการสื่อสารตลอดพื้นที่จัดงาน ทั้งนี้ สามารถชม “ปราสาทผึ้ง” ได้ต่อเนื่องถึง 31 ตุลาคม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และวัดในชุมชนที่จัดทำปราสาทผึ้ง

2) นครพนม – งานมหกรรมไหลเรือไฟโลก (วันนี้–8 ต.ค. 2568)

ประเพณีไหลเรือไฟในเทศกาลออกพรรษา จุดเรือไฟให้เปลวไฟลุกเป็นลวดลายงดงามริมโขง ทรู คอร์ปอเรชั่นเพิ่มความแรงสัญญาณครอบคลุมพื้นที่จัดงานหลัก ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ศาลากลาง ลานพญานาค วัดมหาธาตุ และหอนาฬิกา พร้อมทีมวิศวกรประจำพื้นที่

3) หนองคาย – งานประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก (4-10 ต.ค. 2568)

งานสำคัญประจำปีของจังหวัดหนองคายที่รองรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ “บั้งไฟพญานาค” โดยมีไฮไลท์คือคืนวันออกพรรษา 7 ตุลาคม 2568 โดยทรู คอร์ปอเรชั่นเพิ่มสัญญาณครอบคลุมและดูแลพื้นที่ริมโขง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอสังคม และอำเภอรัตนวาปี

ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดเต็มโซลูชันเสริมสัญญาณ 5G, 4G รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติสู่ภาคอีสาน ดังนี้

- เพิ่มรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel หรือ COW)
- เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary site)
- ปรับพารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ตามพฤติกรรมการใช้งาน
- จัดทีมวิศวกรเน็ตเวิร์กประจำพื้นที่การจัดงาน
- เพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G รองรับเส้นทางคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
- BNIC ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อม AI พร้อมดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

การเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายของทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ไทย อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าทรูและดีแทคที่เดินทางเยือน จังหวัดสกลนคร นครพนม และหนองคาย จะได้รับประสบการณ์ใช้งานเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดช่วงเทศกาลออกพรรษาปี 2568

นอกจากนี้ ที่จังหวัดนครพนมและหนองคาย ทรู คอร์ปอเรชั่นได้ตั้งบูธบริการพิเศษที่บริเวณด้านหน้าเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่จัดงาน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และโปรโมชั่นคุ้มค่า อาทิ iPhone 17 ราคาพิเศษ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ดีลสมาร์ทโฟนและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในราคาพิเศษ ตลอดจนความบันเทิงและประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดช่วงการจัดงาน











