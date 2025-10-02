(คลิป)หนองคายไหว้ครูก่อนแสดงแสงเสียงตำนานบั้งไฟพญานาครับออกพรรษา

หนองคาย - ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคายทำพิธีไหว้ครู เคารพสักการะบูรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนทำการแสดงแสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ครั้งที่ 24 วันที่ 4-7 ตุลาคมนี้ ในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
บ่ายวันนี้ (2 ต.ค. 68) ที่เวทีชั่วคราว วัดศรีบุญเรือง ริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายอรรถพร ภักดีสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เคารพสักการะบูรพาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหนองคายเคารพศรัทธา ในการแสดงแสงเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ครั้งที่ 24 มหาพุทธบูชานาคประทีป นาฏนันทการ ในงานประเพณีออกพรรษา เทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดการแสดงแสงเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเกิดบั้งไฟพญานาค ตามความเชื่อของชาวหนองคาย ว่าพญานาคใต้บาดาลที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก และต้องการบวชเป็นภิกษุจึงแปลงกายเป็นชายมาขอบวช เมื่อถึงวันออกพรรษา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระยาคันคาก จะเสด็จไปโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
แต่แล้วพญานาคในกายของมนุษย์กลับกลายคืนร่างเดิมเป็นพญานาค จึงไม่สามารถบวชได้ พญานาคจึงขอให้เรียกกุลบุตรที่จะบวชว่า นาค เพื่อเป็นเกียรติแก่ตน และในวันออกพรรษาพญานาคจะพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชา จึงเป็นที่มาของ บั้งไฟพญานาค ตามความเชื่อของชาวหนองคาย โดยการแสดงชุดเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค มหาพุทธบูชานาคประทีป นาฏนันทการ ได้รับความชื่นชอบจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมอย่างล้นหลาม
สำหรับนักแสดง ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในชมรมนาฏศิลป์หนองคายและสถานศึกษาในจังหวัดหนองคายพร้อมใจกันมาถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาในครั้งนี้