(คลิป)หนองคายทำบุญแน่นวัดก่อนเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคค่ำนี้

หนองคาย - พุทธศาสนิกชนทำบุญวันออกพรรษา ขอพรหลวงพ่อพระใส ก่อนเที่ยวชมงานบั้งไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงในช่วงค่ำวันนี้
เช้าวันนี้ (7 ต.ค.) บรรยากาศวันออกพรรษา ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มาทำบุญ ไหว้พระ ขอพรหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย โดยส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว เป็นหมู่คณะ หลังจากนั้นก็จะเดินทางเข้าพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี จับจองพื้นที่รอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในพลบค่ำของวันนี้
สำหรับจุดชมบั้งไฟพญานาคที่นิยมและมีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นให้เห็นทุกปี จะเป็นที่บ้านหนองกุ้งเหนือ หนองกุ้งใต้ อ.โพนพิสัย, บ้านน้ำเป บ้านท่าม่วง บ้านตาลชุม อ.รัตนวาปี ส่วนวัดไทย อำเภอโพนพิสัยจะเป็นจุดหลักของพิธีบวงสรวงบูชาพญานาค มีการรำบวงสรวง มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นบ้างบางปี