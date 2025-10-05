(คลิป)หนองคายจัดเต็มแสงเสียงตำนานบั้งไฟพญานาครับวันออกพรรษา

หนองคาย-ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย และเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดการแสดงแสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ครั้งที่ 24 4-7 ตุลาคมนี้ ในงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค
ค่ำวันนี้ (5 ต.ค.68) ที่เวทีชั่วคราว วัดศรีบุญเรือง ริมแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแสดงแสงเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ครั้งที่ 24 มหาพุทธบูชานาคประทีป นาฏนันทการ ในงานประเพณีออกพรรษา เทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ชมรมนาฏศิลป์หนองคาย ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จัดการแสดงแสงเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเกิดบั้งไฟพญานาค ตามความเชื่อของชาวหนองคาย ว่าพญานาคใต้บาดาลที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมาก และต้องการบวชเป็นภิกษุจึงแปลงกายเป็นชายมาขอบวช เมื่อถึงวันออกพรรษา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระยาคันคาก จะเสด็จไปโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ แต่แล้วพญานาคในกายของมนุษย์กลับกลายคืนร่างเดิมเป็นพญานาค จึงไม่สามารถบวชได้
พญานาคจึงขอให้เรียกกุลบุตรที่จะบวชว่า “นาค” เพื่อเป็นเกียรติแก่ตน และในวันออกพรรษาพญานาคจะพ่นลูกไฟถวายเป็นพุทธบูชา จึงเป็นที่มาของ บั้งไฟพญานาค ตามความเชื่อของชาวหนองคาย โดยการแสดงชุดเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค มหาพุทธบูชานาคประทีป นาฏนันทการ ได้รับความชื่นชอบจากประชาชนและนักท่องเที่ยว มาร่วมชมอย่างล้นหลาม
นักแสดงส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในชมรมนาฏศิลป์หนองคายและสถานศึกษาในจังหวัดหนองคายพร้อมใจกันมาถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาในครั้งนี้.