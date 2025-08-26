ฤทธิ์พายุคาจิกิทำน้ำท่วมหนองคายถนนหลายสายน้ำขังระบาย

หนองคาย-ฤทธิ์พายุคาจิกิ ฝนตกหนัก ทำให้ถนนหลายสายในหนองคาย น้ำระบายไม่ทัน ท่วมพื้นผิวจราจรเป็นทางยาว เร่งระบายน้ำ
วันนี้ (26 ส.ค.68) จังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาจิกิ มีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ตลอดทั้งวัน ทำให้น้ำระบายลงท่อระบายน้ำไม่ทัน เกิดน้ำท่วมรอการระบายในถนนหลายสาย อาทิ ถนนช่วงบ้านเคียงเมืองไปถึงบ้านหนาด ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ น้ำท่วมทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนัก และบริเวณถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองหนองคาย ช่วงบ้านโนนธาตุ ต.หนองกอมเกาะ น้ำท่วมพื้นผิวจราจร ทำให้แขวงทางหลวงหนองคายได้นำป้ายจราจรเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังถนนมีน้ำท่วมรอการระบายอยู่ระยะทางประมาณ 500 เมตร
โดยในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายได้เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งยังสามารถรองรับมวลน้ำได้ในปริมาณมาก ก็จะมีการเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พายุอ่อนกำลังลง ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หากพบเห็นจุดเสี่ยงอันตรายน้ำท่วมฉับพลันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที.