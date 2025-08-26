ฤทธิ "คาจิกิ"ทำฝนตกหนักที่หนองคายทั้งคืนคาดตลอดวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝน

หนองคาย-จังหวัดหนองคายได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกิ ฝนตกหนักทั้งคืนต่อเนื่องถึงเช้า คาดวันนี้ทั้งวันฝนเต็มทุกพื้นที่
วันนี้ (26 ส.ค.68) พายุโซนร้อนกำลังแรง คาจิกิ ได้ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน ตั้งแต่ช่วง 04.00 น.ของวันนี้ บริเวณแขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือของจังหวัดบึงกาฬ พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไป
จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้จังหวัดหนองคาย มีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝน ฝนตกหนักกระจายทั่วทุกพื้นที่ ประชาชนชาวหนองคายโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน รถจักรยานยนต์ขับขี่ไปส่งบุตรหลานไปโรงเรียน ต้องเพิ่มความระมัดระวัง สวมเสื้อกันฝน สวมหมวกกันน็อค ถนนบางสายน้ำระบายลงไม่ทัน เกิดน้ำรอการระบายเป็นบางแห่ง
ขณะที่ระดับน้ำโขง วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้ 8.38 เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้ 42 เซนติเมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤติ 3.82 เมตร น้ำฝนที่ตกลงมาสามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้ น้ำโขงยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก และไหลลงไปยังปลายน้ำได้สะดวก.