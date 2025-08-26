"ประเสริฐ" จับตาเส้นทางพายุคาจิกิ พร้อมอพยพหากจำเป็น ตั้งศูนย์ส่วนหน้า "น่าน-หนองคาย" รอแล้ว

รมว.ดีอี จับตาเส้นทางพายุคาจิกิ พร้อมอพยพประชาชนหากจำเป็น ตั้งศูนย์ส่วนหน้า "น่าน-หนองคาย" เป็นวอร์รูมติดตามสถานการณ์แล้ว ยืนยันรับมือได้
วันนี้ (26ส.ค.68) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงการรับมือพายุคาจิกิ ว่า ได้ตั้งศูนย์ดูแลน้ำส่วนหน้า ที่ จ.น่านและหนองคาย เพื่อเป็นวอร์รูมติดตามสถานการณ์แล้ว โดยกังวลเรื่องพายุลมแรงในภาคอีสาน ซึ่งโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้แจ้งเตือนประชาชนแล้ว ขณะที่จังหวัดน่านได้เตรียมรับมือกับพายุฝนที่จะตกมากขึ้น
ส่วนเส้นทางพายุคาจิกิ มีทิศทางใกล้เคียงกับพายุวิภา แต่จะมีแนวที่ต่ำลงมาโดย จึงต้องเฝ้าระวังความรุนแรงของพายุ แต่ยืนยันว่าสามารถรับมือได้
ขณะที่ การเตรียมการอพยพและการเคลื่อนย้ายประชาชน กรณีมีเหตุฉุกเฉินได้สั่งการไปหมดแล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์