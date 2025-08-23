เตือนประชาชนระวังนักโทษชายหลบหนีจากเรือนจำนนทบุรี เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัว

เรือนจำจังหวัดนนทบุรีเตือนประชาชน ให้ระวังนักโทษชายรายหนึ่งหลบหนีจากเรือนจำ โดยชุดที่หลบหนีคือชุดสีส้ม
วันนี้ (23 ส.ค.) เพจ “ข่าวคนนนท์” โพสต์แจ้งเตือนประชาชนรายงานว่า นายอุดม สุขทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งเตือนประชาชนหลังมีผู้ต้องขังรายหนึ่งหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยได้เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามจับกุมหรือแจ้งเบาะแส ดังนี้
ผู้ต้องขังคนดังกล่าวชื่อ "น.ช.อนุชิต สุขสุด" เป็นผู้ต้องขังกองนอกประจำร้านหับเผยของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ชุดที่หลบหนีคือชุดสีส้มตามภาพ
ท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 191
หรือแจ้งประสานยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี @เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 02-526-6481