“ประเสริฐ” เผยไมไ่ด้เจอ "หน.อิ๊งค์" 2 สัปดาห์แล้ว ไม่แน่ใจ 29 ส.ค.ไปศาลหรือไม่ แต่เชื่อประเทศเดินหน้าต่อไป

“ประเสริฐ” เผยไม่ได้เจอนายกฯ มา 2 สัปดาห์แล้ว ไม่แน่ใจ 29 ส.ค.ไปศาลหรือไม่ แต่เชื่อหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยศุกร์นี้ ประเทศเดินหน้าต่อได้
วันนี้ (26ส.ค.68) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผิดเผยว่า การประชุมพรรคเพื่อไทยในช่วงบ่ายวันนี้ ไม่มีวาระการหารือเรื่องคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคฯ ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ และไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่ เพราะตนเองไม่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว
ทั้งนี้ สมาชิกพรรคเพื่อไทยยังมีความมั่นใจในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้การต่อศาล คิดว่าในวันศุกร์นี้ น่าจะมีบรรยากาศที่ดี และจะทำให้การบริหารประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้