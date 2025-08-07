รบ.เดินหน้าปราบ “ข่าวปลอม–บัญชี IO” ตั้ง KPI ตรวจสอบภายใน 3 ชั่วโมง

วันนี้ (7 ส.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันข่าวปลอม ครั้งที่ 1/2568 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมมีข้อตกลงในการปราบปรามข่าวปลอม - บัญชี IO 5 ข้อ ได้แก่
1. เร่งจัดการข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนเป็นอันดับแรก
2. ใช้ AI รวบรวม ตรวจจับ และจัดการข่าวปลอมที่มีการยืนยันแล้วในทุกช่องทาง
3. เพิ่มเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับมาตรการจัดการข่าวปลอม
4. หากพบกระบวนการ IO ให้ส่งข้อมูลไปที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ให้รระงับเผยแพร่
5. ยกระดับการยืนยันตัวตนของแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนี้ ได้ตั้ง KPI ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ วิเคราะห์ และชี้แจงข่าวปลอมภายใน 3 ชั่วโมง และมอบกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินคดีกับผู้กระจายข่าวปลอม รวมถึงให้ กสทช. ปิด IP address ผู้ให้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ IO พร้อมรายงานผลต่อที่ประชุมต่อไป