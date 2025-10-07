น้ำเจ้าพระยาลดลง 8 เซ็นติเมตร แต่อ่างทองยังวิกฤต! ระดับน้ำสูง 9.03 เมตร – ชาวบ้านเผย “ชินน้ำหลาก ไม่กลัวน้ำท่วม

อ่างทอง - สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดอ่างทองเริ่มมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ระดับน้ำยังคงสูงเกินจุดวิกฤตหลายพื้นที่ ล่าสุดประตูน้ำบางแก้วเปิดระบายน้ำช่วยชะลอน้ำเหนือ ขณะที่ชาวบ้านเผย “ไม่ตื่นกลัว เพราะเจอมาทุกปี”
วันนึ้( 7 ต.คฺ) สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง เริ่มลดระดับลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลายจุด โดยล่าสุดพบว่าที่ ประตูน้ำบางแก้ว ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองบางแก้ว ซึ่งเป็นคลองสาขาในพื้นที่ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง ก่อนจะไหลลงทุ่งนาในพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยชะลอน้ำจากภาคเหนือ
ด้าน นายยม อายุ 53 ปี ชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า “เมื่อเช้าพบว่าน้ำเริ่มลดลงเห็นได้ชัด เมื่อวานน้ำเอ่อขึ้นถึงริมถนน ทาง อบต.ตลาดกรวด มาวางกระสอบทรายป้องกันไว้ แต่เช้านี้น้ำลดลงจากขอบถนนแล้ว ทุกปีเราก็เจอสถานการณ์แบบนี้จนชิน ไม่ได้กลัวอะไร เพราะผู้นำท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือตลอด”
ขณะที่ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ล่าสุดลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำหน้า ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 9.03 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร โดยระดับวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร แม้ระดับน้ำจะลดลงราว 8–9 เซนติเมตร แต่สถานการณ์โดยรวมยังถือว่าน่าห่วงในหลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง