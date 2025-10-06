น้ำเจ้าพระยาไหลซึม เอ่อท่วมโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ เด็กๆ ลุยน้ำเข้าเรียน ครูเร่งสูบน้ำ-ย้ายนักเรียนขึ้นชั้นสอง

อ่างทอง – น้ำเจ้าพระยาไหลซึมขยายวงกว้าง เอ่อท่วมพื้นที่โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง น้ำท่วมสูง 20–30 เซนติเมตร เด็กนักเรียนลุยน้ำเข้าโรงเรียน ครูใช้ไดโว่เร่งสูบน้ำออกจากห้องเรียน พร้อมย้ายนักเรียนขึ้นชั้นสอง โชคดีเป็นวันสอบวันสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียน
วันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ที่บริเวณ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง พบว่าน้ำเจ้าพระยาได้ ไหลซึมลอดใต้เขื่อนกั้นน้ำและขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียน ระดับน้ำภายในบริเวณสูงประมาณ 20–30 เซนติเมตร
เด็กนักเรียนต่างพากันเดินลุยน้ำเข้าโรงเรียน โดยครูต้องช่วยกันใช้เครื่องสูบน้ำ (ไดโว่) เร่งระบายน้ำออกจากห้องเรียน และขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงสิ่งของสำคัญขึ้นไว้ในที่สูง พร้อมจัดย้ายนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นล่างขึ้นไปเรียนบนชั้นสองของอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัย
บรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆ ที่พากันวิ่งเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ก่อนที่คุณครูจะต้องออกมาเตือนให้ขึ้นอาคารเรียนเพื่อป้องกันการลื่นล้มและเสื้อผ้าเปียกปอน
นายสุจินดา โกเมนสวัสดิกุล ครูโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ เปิดเผยว่า น้ำเจ้าพระยาเพิ่มระดับขึ้นต่อเนื่องและไหลซึมเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกก็จะสร้างความยากลำบากในการเรียนการสอน ทั้งนี้ โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 90 คน ซึ่งโชคดีที่วันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของนักเรียน
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการน้ำจังหวัดอ่างทอง ระบุว่า ปัจจุบัน เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดได้ที่ 9.11 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นสูง 10 เมตร โดยถือว่าสูงกว่าจุดวิกฤติที่ 8 เมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,455 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที