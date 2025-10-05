ไม่รอด!! น้ำเจ้าพระยาซึมลอดเขื่อนท่วมกลางเมืองอ่างทอง จมมิดกว่า 1 เมตร เดือดร้อนหนัก เครื่องสูบน้ำพังเร่งติดตั้งใหม่

อ่างทอง - สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองยังน่าห่วง น้ำเจ้าพระยาซึมลอดเขื่อนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกลางเมืองสูงกว่า 1 เมตร 3 หลังคาเรือนเดือดร้อนหนัก เทศบาลเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเสริม หลังเครื่องชุดแรกถูกน้ำท่วมจมน้ำพัง ขณะเจ้าของบ้านต้องปีนหลังคาอพยพของหนี
วันนี้( 5 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำซึมลอดริมเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่แอ่งกระทะ จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร บ้านหลายหลังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
นางสมบูรณ์ ภู่พงษ์ อายุ 66 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 69 ถนนเทศบาล 8 เปิดเผยว่า น้ำเริ่มซึมเข้ามาในบ้านตั้งแต่หลายวันก่อน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเมื่อคืนที่ผ่านมาไหลทะลักเข้ามาอย่างรุนแรง เครื่องสูบน้ำของเทศบาลที่ช่วยระบายออกถูกน้ำท่วมจนจมน้ำพังเสียหาย ล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งนำเครื่องใหม่มาติดตั้งเสริม แต่ระดับน้ำยังคงสูงกว่า 1 เมตร ต้องรีบย้ายไก่ชนขึ้นไปบนหลังคา และขนของขึ้นไว้บนชั้น 2 ของบ้านอย่างเร่งด่วน พร้อมเผยว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่หนีน้ำขึ้นมาบนบ้านก่อนเลื้อยหนีไป
ขณะที่นางยุพิน ปลื้มจิตร อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 69/1 ถนนเทศบาล 8 กล่าวว่า เมื่อคืนน้ำไหลซึมเข้าท่วมบ้านรวดเร็วสูงกว่า 1 เมตร ต้องขนของหนีขึ้นชั้น 2 และใช้หน้าต่างปีนลงหลังคาเดินไปบ้านญาติเป็นทางเข้าออกชั่วคราว ส่วน นางสำรวย ขาวขำ อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 43 ถนนเทศบาล 8 เผยว่า น้ำซึมเข้าท่วมบ้านสูงกว่า 1 เมตรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ต้องเร่งเก็บของและทำสะพานไม้ไว้เดินเข้าออกบ้าน ขณะนี้เทศบาลนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งสูบออกตลอดทั้งวัน
จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาถนนเทศบาล 8 มีน้ำผุดซึมลอดหลายจุด ไหลลงพื้นที่แอ่งกระทะทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน 3 หลังคาเรือนอยู่ในสภาพวิกฤต
ขณะเดียวกัน เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ล่าสุดระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สูงถึง 9.17 เมตร จากระดับตลิ่งวิกฤตที่ 8 เมตร โดยเขื่อนกั้นน้ำมีความสูง 10 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด.