อ่างทองวิกฤต! เทศบาลเมืองเร่งอุดรอยรั่วเขื่อนเจ้าพระยา ป้องเขตเศรษฐกิจ-ศูนย์ราชการ น้ำไหลซึมหลายจุด

อ่างทอง - เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำพุ่ง 2,400 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเจ้าพระยาที่อ่างทองแตะ 8.89 เมตร สูงกว่าจุดวิกฤต พบรอยรั่วซึมใต้ประตูระบายน้ำวัดสนามชัย 2 จุด นายกเทศมนตรีสั่งระดมบิ๊กแบ็ก-กำลังเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเร่งป้องกันเขตเศรษฐกิจและศูนย์ราชการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยังคงน่าเป็นห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ระบายน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูง 8.89 เมตร เกินกว่าจุดวิกฤตที่ 8 เมตรแล้ว แม้ยังมีเขื่อนกั้นน้ำสูง 10 เมตร แต่พบปริมาณน้ำไหลผ่านสูงถึง 2,479 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดน้ำซึมตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายจุด
เทศบาลเมืองอ่างทองต้องเร่งระดมเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนในพื้นที่ นำกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันตลอดจุดเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจการค้าและศูนย์ราชการ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญของเมือง
นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า จุดที่น่าห่วงที่สุดคือบริเวณประตูระบายน้ำวัดสนามชัย กั้นระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองลำท่าแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งตรวจพบรอยรั่วน้ำซึมลอดใต้ประตูระบายน้ำ 2 จุด ขณะนี้เทศบาลได้เตรียมวางบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่เพื่ออุดรอยรั่ว พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาล ทหาร และชาวบ้าน ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายและใช้รถเครนยกลงคลองเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกัน
“ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าสู่เขตเศรษฐกิจการค้าและศูนย์ราชการ หากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายรุนแรงต่อเมืองอ่างทอง” นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองกล่าว
เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสี่ยงต่อการซึมรั่วตามแนวเขื่อนริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง