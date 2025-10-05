ลุ้นขอให้เจอ!หนุ่มกู้ภัยกู้รถตกเจ้าพระยา สูญหายใต้น้ำลึก 18 เมตร

นครสวรรค์ - วันนี้(5 ต.ค.)งมใต้เจ้าพระยาต่อ ลุ้นขอปาฏิหาริย์มีจริง..หนุ่มกู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู สูญหายในน้ำเจ้าพระยา หลังร่วมทีมกับพวกลงงมค้นหา-กู้กระบะลืมดึงเบรกมือ ไหลชนรั้วบ้านพุ่งตกน้ำลึก 18 เมตร ล่าสุดเจอแต่คนค้นหาหาย
วันนี้(5 ต.ค.) ทีมกู้ภัย-นักประดาน้ำ หลายหน่วยงาน ต้องระดมกำลังกันค้นหาหนุ่มกู้ภัยจากมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์ ที่สูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดำน้ำค้นหารถยนต์ตกแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่คืนวันที่ 3 ตุลาคม หลังค้นหาจนถึง 5 ทุ่มเศษคืนที่ผานมา(4 ต.ค.)ยังไม่พบร่างผู้สูญหาย
เหตุเกิดจากกรณี น.ส.พาณี อายุ 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ จอดรถกระบะดีแมกซ์แคป สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน บษ 7117 นครสวรรค์ ไว้หน้าบ้าน เมื่อคืนวันที่ 2 ตุลาคม แต่ลืมดึงเบรกมือ ทำให้รถไหลชนประตูรั้วหน้าบ้านอย่างแรงจนพัง ก่อนจะพุ่งตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ทีมกู้ภัยกว่า 10 นาย ลงพื้นที่ค้นหารถ โดยแบ่งกำลังลงดำน้ำเป็นรอบ รอบละ 4 คน ครั้งละ 10–15 นาที แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในรอบที่สอง เมื่อพบว่ามีทีมกู้ภัยกลับขึ้นมาเพียง 3 คน ส่วนอีก 1 คนสูญหายไป คือ นายรุ่งโรจน์ รักเขตวิทย์ กู้ภัยวัยทำงาน ที่ขณะนี้ยังไม่พบเจ้าตัว ชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นต่างเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญหาย
จากการสอบถามนายสุทัศน์ มาคำ หนึ่งในทีมกู้ภัย เปิดเผยว่า พื้นที่จุดเกิดเหตุน้ำลึกกว่า 18 เมตร และมีกระแสน้ำเชี่ยวกราก ทำให้ภารกิจค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ยืนยันว่า ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ความประมาท
ด้าน พล.ต.ท.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ รองประธานมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู-กู้ภัยนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ได้ระดมทีมกู้ภัยจากหลายพื้นที่ ทั้งใน จ.นครสวรรค์ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ซึ่งเดินทางไปภารกิจช่วยน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือ มาให้การสนับสนุน พร้อมกับได้รับเครื่องมือโซนาร์สแกนค้นหาใต้น้ำจากมูลนิธิกู้ภัยฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยระบุจุดต้องสงสัย ก่อนให้ทีมประดาน้ำดำค้นหาแบบเดินหน้ากระดานปูพรมอย่างละเอียดทั่วพื้นที่ ท่ามกลางความลึกของน้ำกว่า 18 เมตร แต่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากรุนแรง พร้อมกับมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการค้นหา
กู้ภัยรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตอนแรกเครื่องมือโซนาร์สแกน ได้สแกนเจอร่างของน้องที่สูญหายแล้ว อยู่ในสภาพนอนงอตัวอยู่ใต้น้ำลึก 12 เมตร แต่เมื่อมีการวางแผนในการกู้ร่าง สแกนค้นหาจุดที่พบอีกที ก็หายไปอีกครั้ง คาดว่าอาจจะถูกความแรงของกระแสน้ำพัดพาจนร่างหลุดออกไป หรืออาจจะถูกพัดไปติดกับรถยนต์ที่จมน้ำ ซึ่งอยู่ในห่างกันมากนัก จึงตัดสินใจ นำรถสลิง 2 คันมาช่วยกู้ซากรถขึ้นมาบนฝั่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ในการกู้ซากรถกระบะของ น.ส.พาณี ต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย โดยกว่าจะกู้รถขึ้นมาได้สำเร็จ กินเวลาไปกว่า 4 ชั่วโมง จึงสามารถนำรถขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าได้สำเร็จ แต่พบว่า สภาพรถพังยับ และไม่พบว่ามีร่างผู้สูญหายติดอยู่ที่รถแต่อย่างใด ก่อนจะตัดสินใจยุติการค้นหาไปก่อนในเวลา 23.00 น. แล้ววางแผนค้นหานายรุ่งโรจน์ใหม่อีกครั้ง